La CNMC lanza una consulta para ver si España necesita liberar suelo

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una consulta pública para analizar si España necesita liberalizar suelo para resolver el problema de acceso a la vivienda que existe en el país, especialmente concentrado en las grandes ciudades. El objetivo de este trabajo es "identificar los elementos que restringen de forma innecesaria o desproporcionada la eficiencia y competencia del sector", además de "formular una serie de recomendaciones para mejorar su funcionamiento".

Según explica el organismo regulador, la consulta parte de que "la vivienda es un bien esencial para el bienestar de la ciudadanía" y "su disponibilidad y asequibilidad inciden de manera determinante en las condiciones de vida de la población". La CNMC da por buenas las diferentes iniciativas que planean en el ámbito de sus competencias las diferentes administraciones públicas, desde políticas más intervencionistas del Ministerio de Vivienda y las comunidades gobernadas por el PSOE a las más liberales de las regiones lideradas por el PP.

El ente presidido por Cani Fernández pone sobre la mesa que existe una "escasez de suelo" y "restricciones" en el desarrollo urbanístico, cuyas consecuencias son la reducción de la vivienda disponible y un mayor coste de la misma. "Para evitarlo, la transformación del suelo debería ser un proceso ágil y rápido en la medida de lo posible, manteniendo las garantías necesarias. Así, si bien numerosos factores influyen sobre el mercado de la vivienda y no existe un determinante único de la disponibilidad de oferta y los precios, el suelo puede ser uno de los elementos destacados", añaden. El parte, este argumento choca con la idea del equipo de Vivienda, que mantiene que liberar suelo es una de las recetas del PP culpable del estallido de la crisis de 2007.

Una potencial regulación

La CNMC ha iniciado esta consulta pública dentro de un estudio para elaborar una potencial regulación que afecte a la transformación urbanística. "El objetivo es identificar los elementos que restrinjan de forma innecesaria o desproporcionada la eficiencia y competencia del sector, y formular una serie de recomendaciones para mejorar su funcionamiento. Sin perjuicio de no perder de vista el antedicho impacto social de las dificultades de acceso a la vivienda en el momento actual, el estudio se centra en los aspectos de la regulación de transformación urbanística del suelo, dada la posición y el mandato legal de la CNMC", desarrolla el regulador.

El objetivo de la consulta pública es "llegar al mayor número de agentes involucrados en el ámbito de la transformación urbanística del suelo, a fin de obtener su visión", dentro del Plan Estratégico 2021-2026 de la CNMC, que incorpora consultas públicas para propiciar la participación de la sociedad. Por último, el análisis de las respuestas aportadas servirá para "identificar elementos susceptibles de mejora, que se incorporarán al estudio y podrán dar lugar a recomendaciones para mejorar los niveles de competencia y eficiencia en la transformación urbanística del suelo", concluyen.