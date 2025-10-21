Canarias, desprotegida frente a la virulencia de los ciberataques

La caída, en el día de ayer, de Amazon Web Services (AWS) demostró la vulnerabilidad de las Islas ante ciberataques. El fallo obligó a los clientes de comercios, restaurantes y todo tipo de negocios a pagar en efectivo ante la inutilidad de los datáfonos (TPV). Además, dejó inoperativas cientos de webs y apps como Fortnite, Canva, Zoom o Alexa; y grandes entidades como CaixaBank y Santander, así como las operaciones de Visa y el servicio de transferencias inmediatas de Bizum, experimentaron serios problemas de funcionamiento. En este contexto, se dieron cita en las jornadas del Oktober Tech, en la capital grancanaria, varios profesionales del sector tecnológico. Entre ellos el presidente del Clúster Canarias Excelencia Tecnológica, Oswaldo Brito, señaló que los ataques cibernéticos son una amenaza que "desgraciadamente puede volver a pasar y podría afectar a Canarias".

El incidente de Amazon duró cuatro horas, pero fueron suficientes para imaginar un futuro cada vez más presente en el que los ataques en la red afectan al día a día de la ciudadanía. Lo cierto es que el Consejo de Gobierno ya aprobó en junio –a propuesta de la Dirección General de Transformación Digital– la declaración de emergencia tecnológica en Canarias, una medida excepcional cuyo objetivo es agilizar la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones destinadas a reforzar el sistema informático del Ejecutivo autonómico y garantizar el mejor servicio posible a la población. En este sentido, las dos jornadas del Oktober Tech –que se celebran desde hoy martes 21 hasta mañana– pondrán el foco en los nuevos retos globales, como son la ciberseguridad y la defensa, la inteligencia artificial (IA) y la gestión de los datos.

Cada vez más compañías se especializan en estos sectores de rápido crecimiento. Un claro ejemplo es la empresa XRF, que formó parte de las jornadas tecnológicas. Con sede en Gran Canaria y un 90% de su plantilla local, XRF ha expandido sus oficinas a Madrid, para atender el mercado europeo, y a Estados Unidos para abarcar los mercados americano y latinoamericano.

Su fundador, Gustavo Medina, explica que la empresa tiene una visión global: "Vivir, facturar y desarrollar en Canarias, pero con alcance internacional". A través de la inteligencia artificial y la realidad aumentada, han creado un centro de mando virtual desde el que organizar y supervisar operaciones militares. Así, su tecnología puede ser utilizada tanto en aplicaciones civiles como militares. De hecho, "esta herramienta ha interesado al ejército de tierra, que apoya el desarrollo y evolución del proyecto", asegura.

Independencia tecnológica

Al respecto del fallo de Amazon Medina advierte de que "no es un escenario futurista, sino una muestra de nuestra dependencia de sectores, proveedores y tecnologías internacionales. Esto evidencia la necesidad de ser resilientes y buscar la autosuficiencia tecnológica". La independencia en este sector es uno de los principales retos puesto que "hay una parte importante de los servicios que están asociadas a estructuras internacionales como Amazon o Microsoft", explicó Oswaldo Brito. En concreto el 90% de los datos europeos alojados en la nube están en manos de compañías estadounidenses y, por tanto, privadas. Esto significa que cuando se produce algún ataque o fallo al otro lado del mundo, el impacto afecta a todos sus clientes globales e incluso a la base de la economía en las transacciones financieras, como se evidenció este lunes.

Las TIC en Canarias

Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo canario y presidente de la empresa Proexca, Alfonso Cabello, valoró positivamente el ecosistema de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Canarias, que registra unos datos que superan a la media nacional. El Archipiélago cerró 2024 con 3.074 empresas activas, lo que representa el 4,5% del total nacional. Este sector experimentó un crecimiento interanual del 6%, superando ampliamente la media nacional, situada en el 3,4%. En comparación, el número total de empresas creció un 2,3% en Canarias y un 1,5% en el conjunto del país. Respecto a la distribución de actividad, casi la mitad de las compañías (el 49%) se dedica a programación y consultoría informática; el 22% a reparación de equipos informáticos; y el 9% al procesamiento de datos, alojamiento y portales web.

En cuanto al tamaño empresarial, el 67% de las empresas TIC canarias no tiene empleados; el 29% cuenta con entre uno y nueve trabajadores, y solo el 4% supera los diez. A nivel nacional, estas proporciones son del 59%, 33% y 8% respectivamente. Por lo tanto Cabello justifica que el sector de la tecnología: "Ya es un mercado maduro en Canarias" e insta a las empresas a apostar por la seguridad "como ya lo está haciendo la administración con inversiones importantes".