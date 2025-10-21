La dermatosis nodular que afecta al ganado vacuno suma 16 casos y el Gobierno pide "tranquilidad"

La crisis de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), una enfermedad vírica que afecta al ganado vacuno y que en las últimas tres semanas se ha propagado a relativa velocidad por granjas de Girona, ha llegado este martes al Consejo de Ministros, desde donde el titular de Agricultura, Luis Planas, ha querido lanzar un mensaje "de tranquilidad". El mismo día en el que la Generalitat de Catalunya confirmaba la aparición de seis nuevos brotes (todos ellos dentro del radio de restricciones ya delimitado), Planas ha asegurado que todos estos casos "se tratan con determinación, eficacia y coordinación entre el gobierno y las comunidades autónomas, en colaboración con la Comisión Europea y con la Organización Mundial de la Sanidad Animal", ha explicado el titular del ramo en la rueda de prensa posterior al encuentro ministerial.

El departamento de Agricultura en Catalunya ha identificado seis nuevos casos de DNC en granjas de la comarca del Alt Empordà, que al estar en la misma zona afectada previamente, no obligan a ampliar el radio de restricciones. Estos nuevos brotes se suman a los 10 notificados hasta ahora, con lo que ascenderían a 16 las explotaciones de bovinos contagiados desde que se detectó el brote, el pasado 3 de octubre en Castelló d'Empúries (Girona).

Mientras, un equipo de 60 veterinarios trabaja en la vacunación de 152.000 cabezas de ganado en tres zonas perimetradas: Castelló d'Empúries (Alt Empordà), Cassà de la Selva (Gironès) y la frontera con Francia (comarcas de Cerdanya, Ripollès y Berguedà). La prioridad, según la Generalitat, es finalizar la vacunación en la comarca del Alt Empordà, donde de momento se ha alcanzado una cobertura del 70%. El orden de vacunación, ha explicado la Generalitat, ante las quejas de algunos ganaderos, se establece en función de la distancia al foco y por categorías, dando prioridad a vacas reproductoras de leche y carne, y terneras de engorde.

Y es que también este martes, el sindicato Unió de Pagesos ha denunciado "la falta de prevención y la mala gestión del Govern" ante los casos de DNC. La organización ha pedido intensificar la campaña de vacunación del ganado y ha instado a reforzar aún más el número de veterinarios asignados a este cometido.

Gripe aviar y el precio de los huevos

En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, Planas ha afirmado que, en su opinión, la gripe aviar difícilmente está detrás de la subida de precios de los huevos, aunque "sí impactan algo", ha reconocido tras recordar que hasta ahora, en España, la mayoría de casos de esta enfermedad se ha detectado en aves silvestres. "Ahora hay un mayor consumo de huevos y efectivamente una restricción, aunque sea limitada, lógicamente influye también en cierto grado el precio de este producto", ha indicado.

En todo caso, ha proseguido Planas, los ganaderos afectados podrán acogerse a las líneas de ayudas que para este tipo de situaciones prevé la Comisión Europea, que contempla la posibilidad de indemnizaciones por sacrificio de ganado.