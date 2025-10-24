La tasa de paro sube al 8,54 % en Aragón tras aumentar en 7.200 personas
Se trata de una cifra casi un punto superior a la registrada al final del trimestre anterior, que fue del 7,6 %
El paro se incrementó en el tercer trimestre del año en Aragón en 7.200 personas hasta llegar a las 58.900, lo que supone una subida del 7,2 % (la segunda más alta de las autonomías tras Murcia) y una tasa de paro del 8,54 %, casi un punto superior a la registrada al final del trimestre anterior, que fue del 7,6 %.
Aunque la tasa de paro era la cuarta mas baja entre las comunidades autónomas en el trimestre anterior, en este trimestre Aragón ha bajado al noveno puesto tras Baleares (5,77 %), País Vasco (6,98 %), Navarra (7,29 %), Cantabria (7,62 %), La Rioja (7,71 %), Madrid (7,98 %), Galicia (8 %) y Cataluña (8,8 %).
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), en variación anual, el número de parados subió en Aragón un 0,34 %, con 200 más que en el mismo trimestre de 2024.
El número de ocupados también ha crecido en el tercer trimestre, en concreto un 1,07 % y 6.700 hasta llegar a los 630.500, lo que deja la tasa de actividad en el 59,08 %, ligeramente por debajo del 59,3 % de la media nacional.
