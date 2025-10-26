Roig Arena, una máquina de eventos

El mismo día que se agotaban las entradas para el primero de los conciertos de La Oreja de Van Gogh en el Roig Arena, previsto en septiembre de 2026, un batallón de técnicos de sonido e imagen, de montajes de escenario y salas de reuniones, entre otras tareas, preparaban este espacio polivalente, flexible y vivo para acoger el 40º Congreso de Gran Consumo de Aecoc. La asociación de fabricantes y distribuidores de España reunió a cerca de 1.500 ejecutivos de las principales compañías del sector en el singular edificio de 47.000 metros cuadrados y que ha requerido una inversión de 400 millones de su promotor: Juan Roig, presidente de Mercadona.

Por José Luis Zaragozá

Más allá del baloncesto (es la cuna del Valencia Basket) y de los conciertos, cuenta Carlos García López, responsable del departamento de Dirección y Coordinación de Contenidos del Roig Arena, que el recinto ubicado en el barrio de Quatre Carreres un auténtico "motor de eventos" porque se concibe como centro multifuncional para acoger espectáculos deportivos, conciertos y eventos corporativos con un gran impacto económico y cultural". En ese sentido, subraya que su diseño permite versatilidad, capacidades de hasta 20.000 personas para conciertos y 15.600 para baloncesto, gracias a un sistema de gradas retráctiles. Además de la pista principal, cuenta con otros espacios como una sala anexa para hasta 2.000 personas y zonas de restauración. Juan Roig ha constituido una empresa para gestionarlo. Se denomina Licampa.

Amparo Roig, la arquitecta que trabaja desarrollando proyectos para la cadena ERRE Arquitectura, reconocía en su discurso de agradeciendo del premio de Prensa Ibérica y Levante-EMV que este pabellón de eventos simboliza «un sueño hecho realidad», especialmente, para su padre. «Cuando era pequeña recuerdo que íbamos con mi familia a ver los partidos y no me podía imaginar que años más tarde estaría dibujando las líneas de lo que es la nueva casa del Valencia Basket y también un hogar para todos los valencianos», confesaba la hija del presidente de Mercadona en el mencionado acto.