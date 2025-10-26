Roig Arena, una máquina de eventos
El mismo día que se agotaban las entradas para el primero de los conciertos de La Oreja de Van Gogh en el Roig Arena, previsto en septiembre de 2026, un batallón de técnicos de sonido e imagen, de montajes de escenario y salas de reuniones, entre otras tareas, preparaban este espacio polivalente, flexible y vivo para acoger el 40º Congreso de Gran Consumo de Aecoc. La asociación de fabricantes y distribuidores de España reunió a cerca de 1.500 ejecutivos de las principales compañías del sector en el singular edificio de 47.000 metros cuadrados y que ha requerido una inversión de 400 millones de su promotor: Juan Roig, presidente de Mercadona.
Por José Luis Zaragozá
Más allá del baloncesto (es la cuna del Valencia Basket) y de los conciertos, cuenta Carlos García López, responsable del departamento de Dirección y Coordinación de Contenidos del Roig Arena, que el recinto ubicado en el barrio de Quatre Carreres un auténtico "motor de eventos" porque se concibe como centro multifuncional para acoger espectáculos deportivos, conciertos y eventos corporativos con un gran impacto económico y cultural". En ese sentido, subraya que su diseño permite versatilidad, capacidades de hasta 20.000 personas para conciertos y 15.600 para baloncesto, gracias a un sistema de gradas retráctiles. Además de la pista principal, cuenta con otros espacios como una sala anexa para hasta 2.000 personas y zonas de restauración. Juan Roig ha constituido una empresa para gestionarlo. Se denomina Licampa.
Amparo Roig, la arquitecta que trabaja desarrollando proyectos para la cadena ERRE Arquitectura, reconocía en su discurso de agradeciendo del premio de Prensa Ibérica y Levante-EMV que este pabellón de eventos simboliza «un sueño hecho realidad», especialmente, para su padre. «Cuando era pequeña recuerdo que íbamos con mi familia a ver los partidos y no me podía imaginar que años más tarde estaría dibujando las líneas de lo que es la nueva casa del Valencia Basket y también un hogar para todos los valencianos», confesaba la hija del presidente de Mercadona en el mencionado acto.
Más de 70 eventos corporativos
La Asociación Europea de Arenas (EAA, por sus siglas en inglés) tuvo una reunión hace pocas semanas en el Roig Arena. "Les encantó el proyecto valenciano y estamos centrados en satisfacer las necesidades de nuestros clientes y mejorar la calidad de los servicios", explica Carlos García López. "Podemos colocarnos en el top-5 de Europa de este tipo de reuiones", agrega.
El Roig Arena ya tiene contratados 70 eventos corporativos -más allá de conciertos, eventos deportivos, gastronómicos y espectáculos- en lo que queda de 2025 y a lo largo de 2026. "Somos capaces de organizar encuentros para empresas e instituciones de entre 20 hasta 3.000 personas", comenta Carlos García. Y también tiene ya peticiones para celebrar eventos en 2027", destaca.
La directora de contenido corporativo y deportivo, Natalia Branson, también apuntaba recientemente que las previsiones son buenas. Branson dirige el departamento que gestiona todos los eventos. Por un lado, los deportivos que no son las secciones de baloncesto. Un primer evento ya confirmado es la celebración de la Copa de Rey de este deporte, pero la directiva indica que el recinto tiene capacidad para acoger todo tipo de manifestaciones, desde gimnasia rítmica a deportes náuticos -«se puede montar una piscina en la pista»- a un combate de boxeo. Luego están los actos que organizan empresas y asociaciones.
Flexibilidad en los eventos
La clave está en la flexibilidad de la pista central del recinto, aquella donde debe jugar el Valencia Basket. En modo baloncesto el pabellón tiene 15.600 asientos y en modo concierto llega a los 20.000. Según cuenta Branson, para actos corporarativos el escenario se puede mover para ubicarlo en el centro y, mediante cortinas, se crea un auditorio que tiene capacidad para 2.500 personas. Se trata de un escenario particular, que se ubica en el centro y tiene una forma rectangular de treinta por ocho metros. Pero hay más, «porque nos adaptamos a las necesidades del cliente, de tal forma que si precisamos aforos más grandes, por ejemplo de 5.000 ó 10.000 personas, podemos adaptar la pista de baloncesto».
Además, el recinto cuenta con una sala auditorio con capacidad para 750 personas «para hacer eventos normales en formato teatro que puede llegar a las 2.000 en formato concierto, es decir con todos de pie». Branson explica que Licampa alquila el espacio del Roig Arena a los diferentes interesados y que lo hace ofreciendo una serie de servicios como la limpieza, la seguridad, el uso de las pantallas.
