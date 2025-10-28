El gran apagón dispara en un 80% el peso del gas en la producción de electricidad

Entre el 28 de abril, día del gran apagón en la Península Ibérica, y el 1 de julio la generación de electricidad con gas (ciclos combinados) aumentó en un 78% respecto a la media antes del apagón. El año anterior, en el mismo periodo, el incremento de esta tecnología era de apenas un 5%. Y en los meses siguientes ese incremento se ha consolidado creando un "efecto escalón" por el aumento de la demanda y la menor presencia de renovables en el sistema.

Así se pone de manifiesto en un estudio elaborado por la consultora PwC para la patronal de Enagás y Naturgy, Sedigas, con el que el lobi aspira a convencer a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del papel de esta "crucial" de esta tecnología en la transición energética y, así, obtener más dinero por sus actividades reguladas.

Se trata de las actividades de distribución (redes que transportan el gas hasta el consumidor final) y del transporte y regasificación de gas natural, que son actividades reguladas por ley, que pagan los consumidores a través de sus facturas.

En el vigente periodo regulatorio 2021-2026, las empresas acusan una reducción acumulada en sus ingresos de 2.495 millones de euros frente al periodo anterior, después de que la CNMC recortara el pago a estas actividades reguladas en el periodo anterior al considerar que estaban sobreretribuidas, a los que se sumarían otros 2.405 millones de euros en los próximos seis años, si no hay cambios en la metodología retributiva.

Y ese nuevo tijeretazo es lo que quieren evitar las empresas, que advierten que si no se produce una corrección, la retribución del próximo periodo regulatorio mermarían "su capacidad para mantener sus infraestructuras, garantizar su operativa diaria y, en definitiva, afrontar las imprescindibles inversiones que requiere su modernización para adecuarse a los retos del futuro".

¿Qué es lo que piden? "Definir la retribución de forma más equilibrada", según ha afirmado el presidente de Sedigas, Joan Batalla, en la presentación del informe, sin entrar a detallar cómo debería ser esa la nueva 'fórmula' de retribución a las redes de gas. La nueva retribución tiene que estar implementada el día 1 de octubre de 2026.

Demanda de gas 'alta'

Y lo cierto es que la demanda de gas sí se ha reducido en los últimos años, pero el número de consumidores (puntos de suministro) se ha mantenido estable. Además, aunque la demanda se ha reducido, lo ha hecho mucho menos de lo que planteaba el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que apuntaba a una demanda en 2025 de 272 teravatios-hora este año, cuando en la actualidad se sitúa en los 325 teravatio-hora.

Además, se produce un incremento de las puntas de consumo, que son cada vez mayores, tanto en la demanda convencional de gas (industria y hogares), como en la demanda del sectro eléctrico. En el primer caso, según el estudio de PwC, el consumo en enero es muy superior a la media anual y en verano es más bajo que la media; mientras que en el caso de la electricidad varía en función del mes, pero con una volatilidad muy alta.

"Hay eventos coyunturales, que serán cada vez más estructurales como los incencios, la DANA o el apagón, lo cual nos obliga a tener una infraestructura muy resiliente", ha valorado el socio responsable de energía de la consultora, Óscar Barrero.