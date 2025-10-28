Iberdrola mete presión al Gobierno para salvar Almaraz: “Tendrá que explicar las consecuencias de lo que decida”

La central nuclear de Almaraz afronta momentos decisivos para su futuro. Para saber si tiene futuro o directamente ya no lo tiene. Las grandes eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz trabajan a contrarreloj para presentar esta semana al Gobierno una petición formal para ampliar la vida de la central y posponer su cierre al menos hasta 2030. Iberdrola, Endesa y Naturgy prevén enviar una solicitud para aplazar la clausura de los dos reactores, cuya desconexión está programada para 2027 y 2028. Y a la vez las compañías trabajan para enviar también al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación para ir preparando el cierre, para cumplir con los plazos legales, que obligan a remitir la información antes del 1 de noviembre.

Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta, han trasladado por carta al Gobierno su “disposición” a posponer el cierre de la instalación. La decisión final sobre si Almaraz prolonga su funcionamiento o si se cumple el calendario previsto va a corresponder al Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen. Y las compañías eléctricas meten presión al Ejecutivo en la carrera por salvar la planta cacereña.

“Los tres propietarios [de la central de Almaraz] pedimos al Gobierno que dé continuidad. Técnicamente se puede y es la mejor solución. Pero depende únicamente de la decisión del Gobierno”, ha explicado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en un encuentro con analistas con motivo de la presentación de sus resultados financieros hasta septiembre. “La política energética depende del Gobierno. El Gobierno tiene que tomar una decisión y tendrá que explicar las consecuencias de lo que decida”.

Iberdrola es el principal accionista de Almaraz (con un 52,7% del capital), pero las decisiones estratégicas han de adoptarse por unanimidad también con los socios minoritarios Endesa (36%) y Naturgy (11,3%). Las compañías energéticas han decidido acelerar y elevar la presión sobre el Ejecutivo en pleno escenario de temor a otro apagón eléctrico.

Un escenario con Red Eléctrica alertando de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico en las últimas semanas y ejecutando seis meses después del desastre del 28 de abril una ‘operación reforzada’ que encarece la luz, y con la CNMC adoptando medidas urgentes temporales para reforzar el sistema. “Las nucleares son seguras y necesarias. "Las nucleares se necesitan ahora mucho más que antes para evitar apagones”, ha sentenciado Sánchez Galán, subrayando la capacidad de los reactores para aportar robustez a la operación del sistema eléctrico.