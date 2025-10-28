Un experto desvela el mejor momento para pedirle a tu jefe un aumento de sueldo: "Te va a salir bien"

El 2025 ha pasado volando. El verano ya quedó hace mucho tiempo atrás y todo el mundo ya observa con detenimiento la llegada de la Navidad. Las empresas han comenzado a hacer las cuentas de cómo ha ido económicamente el año y poder preparar un presupuesto realista de cara al 2026.

Los trabajadores también están haciendo balance del año analizando cuáles han sido son ingresos, sus gastos para tomar decisiones a partir de enero. Algunos tendrán en mente hacer un esfuerzo económico extraordinario para cumplir algún sueño como comprarse una casa, un coche o incluso agrandar la familia. Para ello, necesitarán más dinero que el año pasado por lo que tendrán dos opciones: buscarse un nuevo trabajo con un salario más alto o pedirle a su jefe una subida salarial.

Siempre es complicado entrar al despacho de tu superior a pedir un aumento de sueldo, aunque tengas motivos suficientes para hacerlos. Además de presentar argumentos, tienes que elegir el mejor momento para pedir esa subida salarial que nunca te van a dar si no la pides. Un experto en economía como José María Camarero ha acudido al programa de radio de Kiss FM para desvelar cuál es el mejor momento del año para pedir un aumento.

"Estamos en la mejor semana del año para pedir un aumento de sueldo. La segunda quincena de octubre porque es el momento en el que las empresas están preparando sus presupuestos para el año que viene", analiza una de las caras más conocidas de televisión en España.

"No vayas con una cifra"

Sin embargo, resuelto el misterio de cuándo debes pedir el aumento de sueldo a tus jefes, José María Camarero también quiso resolver cuánto dinero debes pedir dependiendo tu perfil laboral. "Lo mejor es no ir con una cifra concreta sino con un rango y en porcentaje. Pues un 2% o un 5%... depende de lo que necesita cada uno", recalca Camarero en las Mañanas de Kiss FM.

Todo el mundo sabe que estas reuniones para pedir más dinero a la empresa pueden acabar mucho peor de lo que esperabas. José María Camarero también ha querido dar unos consejos para todos aquellos valientes que se atrevan a pedir un aumento en los próximos días.

"No usar un tono agresivo, que nunca parezca un últimatum porque se te puede volve en contra. No compararte con otros compañeros ni alegar razones personales. Todo lo que sea por el trabajo que has hecho y cómo has evolucionado. Debes plantear la subida de sueldo para dentro de dos meses no ahora".