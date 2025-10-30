Los analistas coinciden en que el BCE volverá a mantener los tipos en el 2%

El consenso entre analistas y expertos es casi total: el Banco Central Europeo (BCE), máximo responsable de política monetaria en la Unión Europea, volverá a mantener intactos los tipos de interés en el 2%, tal y como ya decidió hacer en su reunión previa, el pasado 11 de septiembre. La institución presidida por Christine Lagarde parece considerar que el precio actual del dinero es adecuado, y por tanto no se esperan sorpresas en el cónclave comunitario.

Tal y como pone de manifiesto Cristina Gavín, jefa de Renta Fija en Ibercaja, no se esperan sorpresas. "La autoridad monetaria mantendrá el tipo de intervención inalterado por cuarta reunión consecutiva, situándose la facilidad de depósito en el 2%. Sin actualización de cuadro macro, y sin cambios esperados en el discurso, se anticipa que la reunión no tendrá efectos significativos sobre los mercados".

"Con una tasa de inflación en torno al 2% y un crecimiento muy moderado, el tipo de interés básico del 2%, que corresponde a una política monetaria neutral, parece adecuado", argumenta David Kohl, economista jefe de Julius Baer. "Aunque unas rebajas adicionales de los tipos sin duda contribuirían a lograr un crecimiento más sólido sin poner en peligro la estabilidad de los precios, el BCE sigue mostrándose reacio a estimular el crecimiento con una política monetaria más flexible. Seguimos viendo la posibilidad de otra rebaja de los tipos por parte del BCE en las próximas reuniones si las sombrías perspectivas de crecimiento empiezan a empujar a la baja la inflación", concluye.

El contexto será la clave

Ya que la decisión parece más que confirmada, el foco estará entonces en el contexto que aporte la institución respecto al anuncio, a través de la comparecencia posterior de Lagarde. "Probablemente también se enfrentará a algunas preguntas incómodas sobre la política de balance del BCE", apunta Felix Feather, economista de Aberdeen Investments. "Los precios de la energía han seguido cayendo, lo que supone un riesgo a la baja para la previsión de inflación del BCE, que ya incorpora un ligero descenso con respecto al objetivo del 2%. Nuestro escenario base es que el BCE mantenga los tipos sin cambios durante el resto de 2025 y 2026. Sin embargo, los riesgos se inclinan hacia una mayor flexibilización", matiza Shaan Raithatha, economista Senior de Vanguard.

Sin embargo, a pesar del consenso general sobre la previsible decisión del BCE, algunos analistas apuntan que lo ideal sería una bajada de tipos. "En este sentido, creemos que aún sería necesario un recorte de 25 puntos básicos para apoyar la recuperación de la zona euro, que está luchando por salir de las múltiples crisis observadas desde 2022. En lugar de recortar los tipos de interés de inmediato, creemos que Christine Lagarde adoptará un tono más acomodaticio", defiende Romain Aumond, estratega cuantitativo en Natixis IM Solutions.

De cualquier manera, parece un secreto a voces que el BCE optará por ser paciente, y esperar a ver como se desenvuelve el curso económico próximo antes de tomar una decisión que suponga una bajada de tipos.