Confirmado por la Seguridad Social: los trabajadores aragoneses que se jubilen de forma anticipada con más de 40 años cotizados verán su pensión recortada

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado que los trabajadores que opten por la jubilación anticipada seguirán viendo recortada su pensión, incluso en los casos en que hayan acumulado 40 años o más de cotización a lo largo de su vida laboral.

Saiz ha descartado la propuesta de Podemos, que reclamaba eliminar los coeficientes reductores para los empleados con una larga trayectoria contributiva. La ministra ha reiterado la posición del Ejecutivo en una respuesta a la formación morada durante el último pleno del Congreso de los Diputados.

¿Qué pasa si te jubilas antes de tiempo?

Actualmente, todos los trabajadores que se acogen a la jubilación anticipadavoluntaria —cuando no se debe a la penosidad o peligrosidad del trabajo— sufren recortes en la cuantía de su pensión como compensación por el adelanto.

Los coeficientes reductores se aplican de forma proporcional: a mayor cotización y menor adelanto, menor recorte; y a la inversa, a menor cotización y mayor adelanto, mayor penalización.

Según recoge Europa Press, la diputada de Podemos Martina Velarde calificó esta situación de “discriminatoria” e “injusta”, argumentando que supone un castigo de por vida para los pensionistas afectados.

Una propuesta que data de 2024

Velarde recordó que, en mayo de 2024, Podemos registró en el Congreso una proposición de ley para eliminar los coeficientes reductores, junto con la Asociación de Jubilación Anticipada Sin Penalizar (Asjubi). Sin embargo, la petición fue rechazada tras su debate parlamentario.

En su respuesta, Saiz señaló que la normativa actual —resultado de la última reforma del sistema de pensiones— ya incluye las medidas necesarias.

“La jubilación anticipada ha tenido diferentes modificaciones en el diseño original a consecuencia de las reformas. Estos cambios se han hecho en consonancia con las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre la prolongación de la vida laboral”, explicó la ministra.