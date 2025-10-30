El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia

La incorporación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial a nuestras vidas ha revolucionado el empleo en nuestro país. Ahora los profesionales que se dedican a este sector son de los más demandados y mejor pagados pero todavía quedan empleos de toda la vida que necesitan trabajadores.

Este es el caso de los mecánicos, una profesión que siempre tiene una alta demanda por su nivel específico de conocimiento. Los mecánicos necesitan una formación para trabajar ya que, además, pueden hacerlo en distintos sectores: desde reparación de vehículos hasta maquinaria o equipos industriales.

Su labor resulta esencial para garantizar el correcto funcionamiento de los motores, sistemas eléctricos, frenos, transmisiones y demás componentes que intervienen en el rendimiento y la seguridad de cualquier medio mecánico. Además de reparar averías, se encargan de realizar revisiones periódicas, detectar fallos antes de que se produzcan y sustituir piezas desgastadas o defectuosas. Su trabajo combina conocimientos técnicos, precisión y capacidad de análisis, por eso son tan demandados en el mercado laboral.

En el portal de empleo de la web del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE), ‘Empléate’, puedes buscar entre los miles de empleos disponibles. En este caso si buscas trabajo como mecánico sólo tienes que poner esta palabra en el buscador y aparecerán unas 2.500 vacantes para trabajar en este sector.

A partir de ahí ya podrás filtrar por tipo de contrato, jornada, experiencia requerida, estudios y/o provincia en la que buscas trabajo. Una vez seleccionada, también puedes apuntarte a la oferta de empleo a través del portal de empleo siempre que estés dado de alta en la plataforma.

Ofertas de trabajo de mecánico

En la web del SEPE encontramos decenas de ofertas de trabajo de mecánico en nuestro país para los que se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y para el que no se necesita experiencia previa.

Algunas de estas vacantes son: