OpenAI y Amazon firman un acuerdo de 38.000 millones de dólares para el desarrollo de herramientas de computación en la nube

La compañía dirigida por Sam Altman comenzará a utilizar inmediatamente la computación de AWS como parte de esta alianza, con el objetivo de desplegar toda la capacidad antes de finales de 2026 y la posibilidad de ampliarla aún más en 2027 y en años posteriores

Archivo - FILED - 17 October 2024, US, San Francisco: OpenAI chief executive Sam Altman appears at an event organized by the crypto project World, which is building a system for verifying people on the Internet. Photo: Andrej Sokolow/dpa

Archivo - FILED - 17 October 2024, US, San Francisco: OpenAI chief executive Sam Altman appears at an event organized by the crypto project World, which is building a system for verifying people on the Internet. Photo: Andrej Sokolow/dpa / Andrej Sokolow/dpa - Archivo

Celia López

Madrid

Amazon Web Services (AWS) y OpenAI han establecido una alianza estratégica plurianual que contempla un compromiso de 38.000 millones de dólares (32.938 millones de euros) durante los próximos siete años por el que el creador de ChatGPT ampliará su capacidad de cálculo al acceder de manera inmediata y creciente a la infraestructura de AWS para sus cargas de trabajo avanzadas de IA. En virtud de este nuevo acuerdo, OpenAI comenzará a utilizar inmediatamente la computación de AWS como parte de esta alianza, con el objetivo de desplegar toda la capacidad antes de finales de 2026 y la posibilidad de ampliarla aún más en 2027 y en años posteriores.

En este sentido, las empresas han destacado la "demanda sin precedentes de potencia informática" impulsada por el rápido avance de la tecnología de IA. "Escalar la IA de vanguardia requiere una computación masiva y fiable", ha comentado Sam Altman, cofundador y consejero delegado de OpenAI. "Nuestra alianza con AWS refuerza el amplio ecosistema informático que impulsará esta nueva era y llevará la IA avanzada a todo el mundo".

"A medida que OpenAI sigue desafiando los límites de lo posible, la infraestructura líder de AWS servirá de base para sus ambiciones en materia de IA", ha apuntado Matt Garman, CEO de AWS, para quien AWS se encuentra en una posición única para dar soporte a las enormes cargas de trabajo de IA de OpenAI.

La infraestructura que AWS está construyendo para OpenAI cuenta con un sofisticado diseño arquitectónico optimizado para obtener la máxima eficiencia y rendimiento en el procesamiento de IA. La agrupación de las GPUs de Nvidia,- tanto GB200 como GB300-, a través de Amazon EC2 UltraServers en la misma red, permite un rendimiento de baja latencia en todos los sistemas interconectados, lo que permite a OpenAI ejecutar cargas de trabajo de manera eficiente con un rendimiento óptimo.

