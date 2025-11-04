Buenas noticias para los jubilados en España: la paga extra de Navidad se adelanta

Cada vez queda menos para la Navidad. La cuenta atrás ya ha comenzado en la mayoría de ciudades de España que han comenzado a instalar los adornos navideños por las calles de las ciudades. Aunque todavía estamos comenzando el mes de noviembre, la época navideña ya comienza a palparse en el ambiente. Numerosos ciudadanos comienzan a hacer las compras de los regalos, a preparar el menú para uno de los días más importantes del año y a tachar días en el calendario para poder reunirse con la familia de nuevo.

Para estas navidades, los pensionistas de España cuentan con una noticia que la recibirán con los brazos abiertos: la llegada de la paga extraordinaria de Navidad. El ingreso de esta cuantía supone un alivio económico para muchos y una inyección para afrontar los gastos típicos de estas fechas. Aunque miles de trabajadores y empleados públicos del país también recibirán este ingreso, los jubilados volverán a ser los primeros en disfrutarla gracias al tradicional adelanto por parte de las entidades bancarias.

Paga extra de Navidad para los jubilados

La Seguridad Social va a ingresar las pagas extras de los pensionistas entre el 1 y el 4 de diciembre. Sin embargo, como viene siendo habitual durante los últimos años, algunos bancos adelantarán el pago para que los beneficiarios de esta paga extra lo puedan recibir a finales del mes de noviembre. La fecha en la que recibirán el ingreso los pensionistas depende directamente del banco en el que tengan su cuenta, aunque generalmente se sitúa entre el 23 y 25 de cada mes.

Algunas firmas bancarias como Bankinter y Unicaja han confirmado que para el próximo 21 de noviembre sus clientes tendrán disponible su paga del mes de noviembre junto con la extra de Navidad. Una gran noticia para muchos pensionistas ante un mes lleno de gastos. En 2024, Bankinter fue la primera entidad bancaria en efectuar el pago; lo hizo el 21 de noviembre. Al día siguiente, recibieron su paga los clientes del Banco Santander, y el día 24 los de CaixaBank. El resto de entidades abonaron la paga extra el lunes 25 de noviembre.

Esta paga extra que reciben los pensionistas supone una gran noticia, ya que, el mes en la que la ingresan, perciben el doble de la pensión habitual, ya que a la paga mensual se le suma la extra. Cabe recordar que no todos los pensionistas tienen derecho a esta cuantía. Si la pensión se debe a un accidente laboral o enfermedad de trabajo, el afectado únicamente recibe 12 pagas.

Esto no significa que no tengan derecho a las pagas extra, sino que están distribuidas en las mensualidades ordinarias, es decir, prorrateadas con el salario mensual. Los pensionistas que hayan empezado a recibir su pensión más tarde del 1 de junio recibirán la paga extra proporcional a los días que acumule como pensionista. La buena noticia llega especialmente para aquellos beneficiarios con pensiones más elevadas.

Quienes perciben la pensión máxima, cercana a los 3.200 euros mensuales, recibirán a finales de noviembre más de 6.000 euros en total, si se suma la paga ordinaria y la extraordinaria.