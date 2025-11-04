El paro sube en octubre en Aragón en 955 personas, un 2%, hasta los 48.779 desempleados
Respecto al mismo mes del año pasado, el desempleo ha descendido en la comunidad aragonesa en 3.270 personas, un 6,28 %
El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en Aragón en octubre ha subido respecto al mes anterior en 955 personas, un 2 %, lo que eleva el número total de personas en paro a 48.779.
Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, respecto a octubre del año pasado el paro ha descendido en 3.270 personas, un 6,28 %.
El paro ha aumentado respecto a septiembre en las tres provincias aragonesas, más en la de Zaragoza, con 617 desempleados más y un 1,64 % más; seguida de Teruel, con 174 desocupados más y un 4,43 % de incremento, y con 164 personas más en Huesca, un 2,57 %.
De esta forma, el número total de desempleados en la provincia de Zaragoza se ha situado a finales de octubre en 38.130, en la de Huesca en 6.543 y en la de Teruel en 4.106.
Afiliados a la Seguridad Social
Por otra parte, el número de afiliados a la Seguridad Social ha subido en Aragón en octubre en 4.347 personas respecto al mes anterior, lo que supone un aumento del 0,69 % hasta situar la cifra total de cotizantes en 632.562.
Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con respecto a un año antes la afiliación ha aumentado en 13.342 trabajadores, un 2,15 %.
En el décimo mes del año, la afiliación por provincias ha bajado en Huesca, en 1.710 personas y un 1,57 % hasta los 107.158 cotizantes. Por su parte, ha subido en Teruel un 0,86 % y en 506 personas hasta llegar a los 59.184 cotizantes y en la provincia de Zaragoza, un 1,21 % y en 5.552 personas hasta los 466.220 afiliados.
En comparación con octubre de 2024, la afiliación ha subido en las tres provincias: en 9.982 personas en Zaragoza, en 2.878 en Huesca y en 482 en Teruel, lo que representa variaciones al alza del 2,19 %, 2,76 % y 0,82 %, respectivamente.
De los 632.562 afiliados a la Seguridad Social en Aragón en octubre, 534.279 estaban adscritos al régimen general (de ellos, 11.555 al agrario y 9.344 al del hogar) y 98.283 al de autónomos.
