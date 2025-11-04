El paro sube en octubre en Aragón en 955 personas, un 2%, hasta los 48.779 desempleados

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en Aragón en octubre ha subido respecto al mes anterior en 955 personas, un 2 %, lo que eleva el número total de personas en paro a 48.779.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, respecto a octubre del año pasado el paro ha descendido en 3.270 personas, un 6,28 %.

El paro ha aumentado respecto a septiembre en las tres provincias aragonesas, más en la de Zaragoza, con 617 desempleados más y un 1,64 % más; seguida de Teruel, con 174 desocupados más y un 4,43 % de incremento, y con 164 personas más en Huesca, un 2,57 %.

De esta forma, el número total de desempleados en la provincia de Zaragoza se ha situado a finales de octubre en 38.130, en la de Huesca en 6.543 y en la de Teruel en 4.106.

Afiliados a la Seguridad Social

Por otra parte, el número de afiliados a la Seguridad Social ha subido en Aragón en octubre en 4.347 personas respecto al mes anterior, lo que supone un aumento del 0,69 % hasta situar la cifra total de cotizantes en 632.562.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con respecto a un año antes la afiliación ha aumentado en 13.342 trabajadores, un 2,15 %.

En el décimo mes del año, la afiliación por provincias ha bajado en Huesca, en 1.710 personas y un 1,57 % hasta los 107.158 cotizantes. Por su parte, ha subido en Teruel un 0,86 % y en 506 personas hasta llegar a los 59.184 cotizantes y en la provincia de Zaragoza, un 1,21 % y en 5.552 personas hasta los 466.220 afiliados.

En comparación con octubre de 2024, la afiliación ha subido en las tres provincias: en 9.982 personas en Zaragoza, en 2.878 en Huesca y en 482 en Teruel, lo que representa variaciones al alza del 2,19 %, 2,76 % y 0,82 %, respectivamente.

De los 632.562 afiliados a la Seguridad Social en Aragón en octubre, 534.279 estaban adscritos al régimen general (de ellos, 11.555 al agrario y 9.344 al del hogar) y 98.283 al de autónomos.