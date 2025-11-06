Junta de accionistas
Los accionistas de Tesla aprueban dar a Elon Musk el bono récord de un billón de dólares
La remuneración le permite controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convierte en el primer billonario del planeta
EFE
Washington
