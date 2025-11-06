La crítica del multimillonario José Elías sobre las pensiones: "Los abuelos del futuro compartirán piso"

Cada vez son más las personas que deciden seguir fielmente los consejos de uno de los empresarios de moda en España. José Elías Navarro es, sin lugar a duda, uno de los grandes empresarios y emprendedores de nuestro país. El presidente de Audax Renovables, entre otros negocios de éxito como la red de supermercados La Sirena, ha conseguido forjar su imperio empresarial en España desde la nada.

El catalán de 49 años pasó de arruinarse con 30 años a ser una de las personas más ricas de España gracias a una red de empresas de éxito. El multimillonario se ha convertido en un referente para todos los que quieren emprender un nuevo negocio. Todos sus vídeos en redes sociales donde habla de temas de actualidad consiguen hacerse virales en cuestión de minutos.

Su opinión sobre las pensiones

El éxito que tiene en los negocios le han servido para ser una voz acreditada a la hora de hablar de algunos de los problemas económicos más recurrentes en España. Ya sea en programas de televisión o mediante sus perfiles de redes sociales, Elías no deja pasar la oportunidad de hablar sobre algunos de los temas más noticiosos de la actualidad. Hace apenas unos días, el multimillonario lanzó un mensaje en redes que ya supera las 100.000 visualizaciones.

Esta vez, José Elías habla sobre la gestión de las pensiones y los problemas con la vivienda que se van a encontrar los ciudadanos españoles en el futuro. "Los abuelos del futuro compartían piso. Las pensiones no van a dar para más", explica el catalán, haciendo una reflexión sobre el futuro que les espera a los jubilados. El catalán ha afirmado que "aunque llevamos años hablando de coworking y coliving como si fuera una moda guay", esta realidad va a permanecer en el tiempo.

"A mí no me preocupa que los jóvenes compartan piso. Pero sí la gente de 50 años que vive de alquiler. Veo a gente con 50 y pico años que pagan 1.000 pavos de alquiler, van hasta el cuello y no han ahorrado nada en su vida", lamenta el multimillonario catalán.

Para José Elías la situación es alarmante y lanza una pregunta sobre el futuro de estas personas: "¿Qué va a pasar cuando se jubilen? Les vendrá una pensión de 800 euros y no podrán pagar el alquiler. Y ahí es cuando tendrán que hacer coliving con otros abuelos. Cada vez somos menos los que pagamos pensiones y más los que cobran".

El fundador de la Sirena ha insistido que cada vez hay menos gente pagando las pensiones y más cobrándolas, pero sigue sin entender de dónde sale el dinero. "O hemos inventado lo de los panes y los peces, o aquí falta dinero. Pero hablas con un político y te dice que no pasará nada. Claro, como él no estará para verlo…", ha zanjado.

"A este país se le vendió la moto de que estar de alquiler estaba guay. Y sí, lo está si tienes la vida solucionada. Si eres pobre como una rata, tienes que comprar", ha reconocido el emprendedor, insistiendo en que esto no vale para todo el mundo.