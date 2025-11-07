La burocracia 'atrapa' más de 10.000 millones de euros de ayudas un año después de la DANA

Las catástrofes naturales en España se han convertido en fenómenos casi anuales debido al cambio climático, poniendo a prueba la resiliencia de las comunidades y la capacidad de respuesta institucional.

El tiempo de reacción del Gobierno tras un desastre es rápido en lo declarativo, con anuncios de paquetes de ayuda entre 48 horas y 15 días. Sin embargo, la ejecución material de esos fondos se demora meses o incluso años, generando un desfase estructural que se repite en todos los grandes sucesos recientes, desde los terremotos de Lorca en 2011 hasta la erupción de La Palma en 2021.

Un nuevo informe de plataforma de ayudas públicas WeGrant, al que ha tenido acceso este periódico, analiza las causas de esta lentitud, poniendo el foco en el caso de la DANA que golpeó la Comunidad Valenciana en 2024. Un año después de la declaración de "zona gravemente afectada", el volumen total de fondos movilizados ascendía a 16.600 millones de euros. No obstante, a octubre de 2025, la ejecución media de ese compromiso global se situaba en un exiguo 38,9%.

Imagen de archivo de un hombre pasea por la calle anegada de barro, a 13 de noviembre de 2024, en Paiporta. / Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Esto significa que, hasta la fecha, más de 10.000 millones de euros (el 61,1% de lo prometido) permanecen sin desembolsarse, reflejando la persistencia de una brecha importante entre el anuncio político y el pago efectivo.

Aunque organismos especializados como el Consorcio de Compensación de Seguros han mostrado una alta eficiencia (ejecutando el 98,4% de sus pagos) y la reconstrucción de infraestructuras municipales ha alcanzado el 100% en los 78 ayuntamientos afectados, el conjunto del sistema se ve lastrado. El sector agrario, por ejemplo, solo ha alcanzado una ejecución conjunta del 61% de los 277 millones comprometidos, y las líneas de financiación ICO-MAPA-SAECA apenas han materializado el 6,5% de su presupuesto.

El laberinto de papel y competencias

El principal diagnóstico del informe apunta a tres fallos sistémicos: retrasos prolongados, un exceso de burocracia y la fragmentación de la información. La complejidad del sistema español, donde intervienen la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, dificulta la coordinación. Los afectados se enfrentan a un "laberinto administrativo", donde deben presentar múltiples solicitudes ante diferentes ventanillas según el tipo de daño, y con frecuencia desconocen las ayudas a las que tienen derecho.

Mientras que en España las ayudas pueden tardar "meses o años en hacerse efectivas", la experiencia internacional demuestra que la digitalización es la clave para una gestión eficiente. Países como Japón consiguieron activar compensaciones en menos de una semana gracias a la digitalización previa de censos, y Alemania resolvió el 90% de las solicitudes individuales por inundaciones en menos de doce meses.

Imagen de las consecuencias de la DANA. / Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Ante estas deficiencias, el informe destaca la aparición de soluciones tecnológicas como WeGrant, que buscan simplificar y automatizar el ciclo de las ayudas. Esta plataforma, validada en la DANA de 2024, propone una ventanilla única digital que utiliza inteligencia artificial (IA) para emparejar automáticamente a los damnificados con las ayudas disponibles, facilitando incluso la financiación puente para superar los retrasos en los pagos estatales.

La gestión de las emergencias se ha convertido, por tanto, en una carrera tecnológica. La eficacia ya no depende tanto del volumen de recursos comprometidos, sino de la arquitectura institucional y tecnológica que los administra. La lección de la DANA de 2024 es clara: sin una estrategia nacional integrada y una apuesta decidida por la interoperabilidad digital, los fondos de emergencia seguirán siendo promesas atrapadas en el papeleo.