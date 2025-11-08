La confesión del multimillonario José Elías: "Ni los empresarios somos explotadores, ni los sindicalistas son vagos"

José Elías Navarro no deja títere sin cabeza. Cada vez son más las personas que deciden seguir fielmente los consejos de unos de los empresarios de moda en España. El catalán ha construido uno de los imperios más ricos del país gracias a una red de empresas de éxito tras arruinarse con 30 años. El presidente de Audax Renovables, entre otros negocios de éxito como la red de supermercados La Sirena, ha conseguido forjar una red empresarial desde la nada.

El multimillonario se ha convertido en un referente para todos aquellos emprendedores que deciden lanzarse a la aventura para abrir un nuevo negocio. Todas sus intervenciones, ya sean en radio, televisión o redes sociales, abarcan temas de actualidad que consiguen viralizarse en cuestión de minutos. En uno de sus últimos posts en X que acumula miles de reacciones, Elías analiza la polémica en torno a los impuestos de nuestro país. Unas declaraciones basadas en su experiencia personal como empresario en España.

"Así no se anima a nadie a emprender"

"Tengo empresas en 8 países. Y solo en España tengo que demostrar mi inocencia. Tengo empresas en muchas partes de Europa. Mi compañía eléctrica está en 8 países, pero en el único donde tengo que demostrar mi inocencia como empresario es aquí", comienza el post del multimillonario. José Elías, fundador de un grupo empresarial con actividad en el sector energético, lanza el mensaje de que "en España se parte de la base de que el empresario es un explotador".

"Yo quiero dejar claro que estoy a favor de pagar impuestos. Creo en contribuir y en sostener el sistema. Pero también creo que alguien debería justificar en qué se gasta. Porque estoy cansando de dos cosas: de darles mi pasta para que se la fulminen y de que me traten como a un criminal por defecto", expresa.

La publicación de catalán no tardo en hacerse viral. Numerosos usuarios apoyaron las palabras del multimillonario, asegurando que se sienten identificados con la inseguridad jurídica, el sistema de inspecciones y las dificultades burocráticas. Las críticas también llegaron por parte de economistas y voces sindicales que recordaban los beneficios fiscales existentes para empresas, el papel redistributivo de los impuestos y la necesidad de supervisión para evitar el fraude.

"En este país, desde el primer momento te tratan como si fueras un caso policial. Hacienda está politizada y el mensaje es: si generas empleo o tienes patrimonio, cuidado, que te toca demostrar que no eres culpable. Y no. Ni los empresarios somos explotadores en general, ni los sindicalistas son vagos en general. Hay que analizar caso a caso", argumenta Elías.

"Lo más surrealista es que un inspector puede cobrar un bonus solo por abrirte una inspección aunque luego no encuentren nada. Eso, sinceramente, solo pasa en España. Pagas, creas empleo, cumples y aún así parece que tengas que pedir perdón por hacerlo. Así no se anima a nadie a emprender. Ni a quedarse", zanja el empresario multimillonario.