Juan Leo, jubilado tras cotizar durante 45 años: "Me ha quedado una pensión de 1.600 euros, hay jóvenes que cobran más que yo"

Los baby boomers son la generación nacida en el período de fuerte aumento de la natalidad (el "baby boom") que siguió al final de la Segunda Guerra Mundial, generalmente entre los años 1946 y 1964. Esta generación ha tenido una influencia significativa en la cultura, la economía y la política global.

Uno de ellos es Juan Leo, jubilado, quien en una tertulia televisiva explicaba que apenas conocía el término “baby boomer” hasta hace poco. “Yo nací a finales de los cincuenta. He trabajado 45 años y cotizado todo ese tiempo para poder tener mi pensión”, decía. Con cierta frustración, añadía: “Después de casi medio siglo trabajando, me quedan 1.600 euros de jubilación, y hay jóvenes que ganan más que yo”, dice con resignación.

Leo insistía en que su generación tuvo que trabajar sin descanso para acceder a una vivienda o comprarse un coche, y criticaba la falta de sacrificio que percibe en los jóvenes de hoy. “Quieren buen sueldo, menos trabajo y sin horas extra”, afirmaba. “Y ahora nos quieren bajar las pensiones, ¿para qué? ¿Para que ellos cobren más? Yo no tengo la culpa de que la tecnología haya eliminado tantos empleos”.

Paloma Martín, portavoz del colectivo Lideremos, le respondió con firmeza: “Nadie dice que tenga la culpa, pero sí puede ayudar cambiando la idea de que los jóvenes somos vagos o no queremos esforzarnos”. Sus palabras reflejaron el contraste entre dos generaciones que han vivido realidades muy distintas.

El problema al que se enfrentan los jóvenes

Mientras los baby boomers disfrutaron de estabilidad y pleno empleo, los jóvenes actuales enfrentan un panorama de precariedad. Según el Consejo de la Juventud de España, las personas entre 15 y 29 años representan el 16% de la población, unos 7,5 millones, pero viven una situación marcada por la incertidumbre y una crisis de salud mental sin precedentes. Casi seis de cada diez han sufrido problemas psicológicos en el último año, y uno de cada dos reconoce haber tenido pensamientos suicidas en algún momento.

El informe Equilibristas del Consejo recuerda que, aunque la reforma laboral de 2022 redujo la temporalidad, el mercado de trabajo sigue siendo hostil para los jóvenes. La tasa de paro juvenil se mantiene en torno al 25%, muy por encima de la media nacional. Además, son el único grupo de edad cuyo salario medio no ha crecido desde 2008: ronda los 1.100 euros mensuales, una cifra insuficiente frente al precio del alquiler, que supera los 1.000 euros de media.

Las consecuencias son claras: solo el 15% de los jóvenes puede emanciparse, el dato más bajo desde 2006. De ellos, casi nueve de cada diez comparten vivienda, y más de la mitad afirma tener dificultades para llegar a fin de mes. Una generación que lucha por abrirse camino en un país donde el pasado de bonanza contrasta con un presente cada vez más exigente y desigual.