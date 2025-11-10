La deducción de hasta 340 euros que afectará a miles de trabajadores: a quién afectará y cuándo se aplicará

Buenas noticias para los trabajadores. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge una nueva deducción en el IRPF que afectará a miles de trabajadores. La norma, que entró en vigor este pasado julio, contempla una medida que beneficiará a los asalariados que menos cobran.

Las personas que se verán favorecidas serán aquellas con ingresos anuales iguales o inferiores a 18.276 euros, o lo que es lo mismo, quienes cobran el Salario Mínimo Interprofesional. A partir de ahí, la cantidad deducida dependerá de la renta anual concreta. Aunque entró en vigor en verano, sus efectos serán retroactivos desde el 1 de enero. Con todo, el impacto quedará recogido en la próxima declaración de la renta.

Condiciones y cuándo solicitarla

La ley contempla dos condiciones para ser beneficiario de esta deducción. En primer lugar, que los rendimientos del trabajo estén por debajo a los 18.276 euros al año; la segunda, que el resto de rentas -inversiones, alquileres, etc.- no exceda los 6.500 euros anuales.

En cualquier caso, el rango en el que se aplicará esta nueva deducción irá entre los 16.576 y 18.276 euros. Quienes estén en el extremo bajo de la horquilla. tendrán derecho a desgravarse el máximo, 340 euros. A partir de ahí, hasta los 18.276 euros, el importe deducible se irá reduciendo de forma progresiva (restando 20 céntimos por cada euro que supere los 16.576 euros". Fuera de ese rango, no se tendrá derecho a la deducción.

“La deducción no podrá superar nunca la parte proporcional de la cuota íntegra estatal y autonómica ni tampoco ser mayor que los impuestos que correspondan pagar exclusivamente por los ingresos del trabajo", aclara la norma.

Esta ayuda no exige hacer ningún trámite. Será la propia Agencia Tributaria la que incorpore en al borrador de la declaración de la Renta 2025, pero siempre conviene revisar el borrador antes de confirmarlo para certificar que está aplicado correctamente.