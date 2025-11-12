Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: multas de hasta 750 euros a las empresas que no informen a sus empleados de nuevas vacantes
El Estatuto de los Trabajadores obliga a las empresas a informar a sus empleados de vacantes internas
David Cruz
Las empresas españolas deben tener mucho más cuidado a partir de ahora a la hora de comunicar las vacantes disponibles dentro de su plantilla. Según el Estatuto de los Trabajadores y la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), las compañías están obligadas a informar a determinados empleados sobre los puestos libres que puedan mejorar sus condiciones laborales.
Imaginemos que un SEO Specialist, puesto de trabajo muy habitual en agencias de marketing, descubre a través de una plataforma como Infojobs que hay una vacante en su empresa a la que puede aspirar. Es obligación de la agencia, en este caso, comunicar previamente la vacante a su empleado. De no hacerlo, pueden enfrentarse a multas de hasta 750 euros.
Esta obligación, eso sí, afecta especialmente a trabajadores con contrato temporal, a tiempo parcial, formativo o fijos-discontinuos, quienes deben ser informados de cualquier vacante que les permita pasar a un empleo indefinido, ampliar su jornada o mejorar su puesto actual. Si deseas encontrar el texto legal concreto, queda recogido en los artículos 12.4, 13.3, 15.7 y 16.7 del Estatuto de los Trabajadores, donde queda especificada las condiciones de comunicación en función a cada tipo de contrato.
La normativa permite que las empresas comuniquen las vacantes a través de anuncios públicos en el centro de trabajo, tablones internos o canales corporativos, siguiendo siempre lo que se establezca en el convenio colectivo. De nuevo, si no cumplen con esta obligación, estamos hablando de una infracción leve según el artículo 6.5 de la LISOS, con sanciones que varían en función a la gravedad:
- En grado mínimo, entre 70 y 150 euros.
- En grado medio, de 151 a 370 euros.
- En su grado máximo, de 371 a 750 euros.
¿Cuál es el objetivo de esta medida? Garantizar la igualdad de oportunidades dentro de la empresa y evitar que ciertos empleados queden excluidos de mejoras laborales por falta de información.
