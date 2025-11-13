Hacienda y Bizum: ojo al "palo" que te puede llegar si no los declaras

La Agencia Tributaria vigila cada vez más las transferencias entre familiares, tanto si se trata de regalos de dinero como de préstamos. Así lo advierte el experto letrado Andrés Millán, quien recuerda que los límites para que salten las alarmas automáticas en las cuentas bancarias “se están reduciendo” y que Hacienda puede requerir explicaciones incluso a particulares que realicen movimientos de cierta cuantía. Es decir, si envías o recibes un dinero de /a tus padres, pareja o algún amigo, Hacienda casi siempre lo va a considerar como una donación o un préstamo. En este sentido, merece la pena echarle un vistazo a estos conceptos y cuándo se deben declarar o no las cuantías enviadas.

Donaciones

Se considera donación al dinero enviado sin intención de ser devuelto. En este caso, pongamos que tus padres te han enviado una cuantía de dinero: ellos serían los donantes, y, en este caso, podrían tributar en el IRPF si la donación genera plusvalías, mientras que el receptor debe liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Desde sus redes divulgativas, Millán insiste en que el trámite debe presentarse formalmente y con documentación que respalde la operación: justificantes bancarios, extractos y facturas relacionadas con el destino del dinero.

Préstamos familiares

Si el dinero transferido no es un regalo sino un préstamo, debe firmarse un contrato privado entre las partes. ¿Qué debe incluir este documento? La fecha, el importe, el plazo de devolución y el tipo de interés (aunque sea del 0%), y además hay que presentar el modelo correspondiente ante Hacienda para dejar constancia.

El experto recomienda conservar toda la documentación: el contrato del préstamo, los comprobantes bancarios y cualquier justificante del uso del dinero, ya que solo así se podrá acreditar el origen y la naturaleza de los fondos en caso de requerimiento.

Sanciones por no justificar las transferencias

No declarar correctamente una donación o préstamo familiar puede sar muy caro. Las sanciones por no justificar el origen del dinero oscilan entre el 50% y el 150% de la cuota no tributada, que hasta incluso pueden derivar en un delito fiscal en los casos más graves.

¿Qué límite ponen bizum y Hacienda?

Para evitar el fraude fiscal a través de operaciones online, Hacienda ha empezado a "echar mano" a Bizum, cruzando datos bancarios y fiscales para esclarecer el origen de cada euro. Por ello, si vas a transferir o te van a transferir una cantidad considerable de dinero. Sobre la cuantía no hay "tope" exacto, pero los bancos están obligados a informar a Hacienda cuando se hacen bizums superiores a 3000 euros, también, cuando estos superan los 10.000 euros en un mismo ejercicio fiscal.

Por todo esto es imprescindible que te dejes de líos, lo documentes y lo declares correctamente. Así toda la familia podrá dormir tranquila.