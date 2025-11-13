La UE eliminará la exención de aranceles que beneficia a tiendas online de bajo coste como Shein y Temu

Los ministros de Finanzas de los veintisiete países de la Unión Europea han logrado un acuerdo político este jueves que allanará el camino para eliminar el próximo año las exenciones arancelarias de las que disfrutan las importaciones por debajo de 150 euros, mayoritariamente provenientes de China, que inundan el continente como resultado de la explosión de las compras online.

“Esto responde al drástico aumento del volumen de bienes vendidos en línea y enviados directamente a los clientes en la UE desde terceros países, especialmente China”, ha dicho en una rueda de prensa tras la reunión el Comisario de Economía, Valdis Dombrovskis. “La aplicación de derechos de aduana a estos envíos es un paso importante para garantizar la igualdad de condiciones para las empresas europeas y seguir fortaleciendo nuestra unión aduanera”, ha añadido Dombrovskis.

En 1983, con el objetivo de reducir la carga administrativa, la UE introdujo una excepción a los aranceles aduaneros para productos cuyo valor fuera inferior a 150 euros. En 2025, en un mundo en el que las compras online de bajo coste se han disparado, un 77% de los usuarios de internet realizó alguna compra online el pasado año según Eurostat, ese umbral no solo no tiene sentido, sino que puede perjudicar la competitividad de las empresas europeas.

Esa es la conclusión de los ministros de finanzas de la UE que han dado luz verde a eliminar la exención en 2026. Con esta decisión, “nos aseguramos de que se paguen los derechos desde el primer euro, creando condiciones equitativas para las empresas europeas y limitando la afluencia de productos de bajo coste”, ha dicho Stephanie Lose, ministra de Economía de Dinamarca, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo.

4.600 millones de paquetes

Según la Comisión Europea, solo en 2024, llegaron a la Unión Europea más de 4.600 millones de paquetes con un valor inferior a 150 euros. Esto supone el triple que en 2022. Un 91% de ellos provenían de China. Empresas como Temu o Shein, que ofrecen precios muy bajos, se benefician especialmente de esta ventaja arancelaria.

Esos paquetes no tienen que pagar aranceles aduaneros. La avalancha es tal que las autoridades tienen importantes dificultades para realizar controles efectivos, lo que da lugar a la llegada de falsificaciones o productos que no cumplen necesariamente con los estándares comunitarios. Esto puede generar competencia desleal respecto a los vendedores europeos, sometidos a controles más estrictos y costes de producción superiores.

Además, está el aspecto medioambiental. El aumento del consumo de productos de bajo coste es notable. Pero sobre todo, a la UE le preocupa que la exención arancelaria para importaciones por debajo de los 150 euros sea un incentivo para las empresas para hacer envíos individuales, con el impacto que esto conlleva.

Una decisión urgente

Originalmente, esta medida debía de ser parte de la reforma del sistema aduanero comunitario que negocian gobiernos y Parlamento Europeo. La reforma incluye la creación de una plataforma para fortalecer el intercambio de datos y controles aduaneros, pero su puesta en marcha solo está prevista a partir de 2028.

Con su decisión de este jueves, los ministros han instado a la Comisión a buscar una solución temporal de transición, que entre en vigor el próximo año, ante lo que consideran un problema “urgente”. En paralelo, además, la Comisión presentó hace unos meses una propuesta para introducir una tasa mínima de 2 euros a las importaciones con el objetivo de atajar el mismo problema, aunque está claro cómo funcionará en este contexto.