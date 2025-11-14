La pensión de jubilación con la que más se cobra en España: casi 3.000 euros al mes

No todas las jubilaciones son iguales. En España hay más de 6,6 millones de personas que cobran una pensión de jubilación cada mes. Una cifra que demuestra la magnitud del sistema público, pero también las grandes diferencias que existen entre unos pensionistas y otros.

Mientras la mayoría recibe alrededor de 1.500 euros mensuales, hay un pequeño grupo que percibe casi el doble. Una cifra que pocos imaginan y que no pertenece a ejecutivos ni a altos funcionarios, sino a trabajadores que pasaron buena parte de su vida en uno de los oficios más duros del país.

Las pensiones más altas del sistema

Los datos más recientes de la Seguridad Social, correspondientes a octubre de 2025, revelan que la pensión media de jubilación se sitúa en 1.510 euros al mes. Sin embargo, dentro de ese promedio se esconden importantes contrastes. En el Régimen General, donde se agrupa la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena, la media asciende a 1.668 euros, y los nuevos jubilados, los que se acaban de retirar, ya rozan los 1.780 euros.

Aun así, las cifras cambian radicalmente si se observa lo que perciben los autónomos, que de media reciben 1.011 euros al mes, muy lejos de los asalariados del régimen general. Una diferencia que refleja la desigualdad estructural del sistema: las cotizaciones, el tipo de empleo y la estabilidad laboral marcan el futuro económico de cada pensionista.

La profesión con la jubilación más alta

Por encima de todos, hay un grupo que destaca con claridad. No son deportistas, jueces ni funcionarios de alto nivel. Quienes cobran la jubilación más alta de España proceden de un sector histórico y casi desaparecido: la minería del carbón.

Los antiguos mineros perciben una pensión media de 2.909 euros brutos mensuales, repartidos en 14 pagas. Es decir, casi 3.000 euros al mes, muy por encima del resto de los trabajadores. La razón hay que buscarla en la dureza de su oficio y en las condiciones especiales de cotización que se les aplicaron durante décadas, cuando el carbón fue una industria estratégica. Aquellos años bajo tierra, expuestos a riesgos constantes, hoy se traducen en las pagas más elevadas del sistema.

El complemento por brecha de género

Además de las jubilaciones, el sistema de pensiones incorpora otros mecanismos de compensación. Uno de ellos es el complemento para la reducción de la brecha de género, que en septiembre cobraron 1.185.850 pensionistas, de las cuales el 83,6% eran mujeres. El importe medio fue de 75 euros mensuales, y la mayoría de las beneficiarias tienen dos hijos o más. Este complemento busca reconocer el impacto que la maternidad y los cuidados familiares han tenido en las carreras laborales femeninas, que a menudo se han visto interrumpidas o precarizadas.

Las pensiones de viudedad, otro pilar esencial

Más allá de la jubilación, otra prestación clave es la pensión de viudedad, que sigue siendo la principal fuente de ingresos para 1,5 millones de personas en España. La cuantía media se sitúa en 936 euros al mes, y el 95,7% de quienes la cobran son mujeres, lo que refuerza la tendencia de género en el sistema.

Aunque no se trata de grandes cantidades, estas pensiones suponen un soporte económico vital para muchas familias que han perdido a su principal sustentador.

Clases Pasivas y cifras del Estado

Otro bloque importante del sistema es el de las Clases Pasivas, donde se incluyen funcionarios, militares, personal de Justicia y de las Cortes Generales, entre otros cuerpos del Estado. En septiembre había registradas 728.062 pensiones en este régimen, con una nómina mensual de 1.698 millones de euros, 93 millones más que en el mismo mes de 2024.

Este aumento refleja la progresiva incorporación de nuevos jubilados del sector público y el efecto de la revalorización anual.

Cuánto tarda la Seguridad Social en aprobar una pensión

El funcionamiento del sistema también destaca por su rapidez. La media de resolución de los expedientes en septiembre fue de 10,38 días en el caso de las pensiones de jubilación y de 11,19 días en las de viudedad. El plazo máximo legal es de 90 días, según los Reales Decretos 286/2003 y 1192/2021, por lo que el margen es amplio. Este dato muestra que, pese a la complejidad del sistema, la gestión administrativa es más ágil de lo que muchos ciudadanos imaginan.

En un país donde la pensión media apenas supera los 1.500 euros, solo unos pocos pueden presumir de cobrar cerca de 3.000 euros al mes. No se trata de grandes empresarios ni de altos cargos públicos, sino de los antiguos mineros del carbón, protagonistas de uno de los trabajos más duros y peligrosos de nuestra historia reciente. Hoy, esas jornadas bajo tierra se traducen en la jubilación más alta de España, un reconocimiento que también evidencia las enormes diferencias que aún existen entre unos pensionistas y otros.