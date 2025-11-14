Un trabajador de la Seguridad Social, sobre las pensiones: "Subir un euro a cada una cuesta 140 millones"

Las pensiones conforman una de las bases fundamentales del bienestar en España, sin embargo, para lograrlo, también representan uno de los mayores gastos públicos que afronta el Estado año tras año, sobre todo en un 2025 en el que se han revalorizado un 2,8%.

Con una pensión media que se aproxima a los 1.300 euros, y una jubilación que ronda los 1.500, el sistema busca mantener la capacidad adquisitiva de aquellos que viven de él, pero ello supone una presión creciente sobre el erario disponible.

En este sentido, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social y divulgador de la materia, ha compartido un video al respecto para verter luz sobre un tópico tan delicado y complejo como lo son las pensiones, detallando cuán difícil es mantenerlas en el territorio nacional.

“En España se abonan actualmente 10,3 millones de pensiones. Si las pensiones subieran 1 euro, solamente 1 euro, eso supondría que la subida sería de 10,3 millones de euros, que por 14 pagas sería un total de 140 millones de euros”, cuantifica.

A partir de las estimaciones de revalorización de organismos como FUNCAS, el centro de análisis dedicado a la investigación económica y social, el posible crecimiento de las pensiones del 2,6% de forma anual supondría alrededor de 34 euros por pensión cada mes, lo que suma una cifra considerable. “Eso equivale a un gasto total de 4.000 millones de euros, prácticamente lo mismo que la partida estatal de educación”, insiste, logrando dimensionar adecuadamente la inversión real que se realiza para mantener el servicio público.

“Actualmente, tenemos en la hucha de las pensiones unos 10.000 millones de euros, por lo que ni siquiera alcanzaría para cubrir una mensualidad”, alertó. Además, si se consideran las pagas extraordinarias y las pensiones no contributivas, la cantidad supera los 215.000 millones de euros, casi un tercio de los Presupuestos Generales del Estado y el equivalente al gasto público total de países como Dinamarca o Noruega; una noción que nos permite "hacernos una idea de la impresionante magnitud de nuestro sistema público de pensiones".