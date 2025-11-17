El Gobierno activa el proceso técnico para ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz

Las grandes eléctricas dieron el gran paso para intentar salvar el cierre a la central nuclear de Almaraz y ahora el Gobierno activa el proceso para conseguirlo. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta, remitieron hace dos semanas al Ministerio para la Transición Ecológica la solicitud oficial para posponer hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores ahora está previsto que se desconecten en noviembre de 2027 y de 2028. Y el departamento comandado por la vicepresidenta Sara

Aagesen ha reenviado este lunes la documentación de las eléctricas al Consejo de Seguridad Nuclear para que la analice y emita su informe sobre la posible prolongación de la central cacereña, según confirman fuentes gubernamentales. El regulador deberá analizar las condiciones de seguridad nuclear que debe cumplir la planta para prolongar su funconamiento hasta 2030.

El CSN dispone formalmente hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe sobre la solicitud de prórroga de la central cacereña, según el reglamento vigente. Pero previsiblemente el análisis del supervisor sobre Almaraz será rápido, dado que la última revisión periódica de seguridad (RPS) que superó la central se extiende hasta 2030, precisamente hasta cuando las plantas han solicitado ampliar la vida de la planta.

Iberdrola, Endesa y Naturgy presentaron a finales de octubre su solicitud de prórroga de la central de Almaraz tras un largo pulso del Ejecutivo que había bloqueado durante un año los intentos de negociación. Y a la vez, casi de manera simultánea, las compañías también enviaron al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación para ir preparando el cierre, para cumplir con los plazos legales del proceso de cese de actividad según el calendario previsto, que obligaban a remitir la información antes del 1 de noviembre (dos años antes de que tenga que cerrar el primero de los reactores de Almaraz, el 1 de noviembre de 2027).

El solapamiento temporal de ambos procedimientos, tras meses de tira y afloja entre el Gobierno y las eléctricas sobre el futuro de las nucleares y de Almaraz en concreto, hará que el Consejo de Seguridad Nuclear se vea forzado a trabajar de manera simultánea, y previsiblemente durante meses, tanto en el análisis del expediente de cierre de Almaraz ya en marcha como también en la nueva petición para ampliar la vida de la central.

Iberdrola, Endesa y Naturgy habían pedido también al Ministerio para la Transición Ecológicaque instara al Consejo de Seguridad Nuclear a paralizar los trabajos para preparar la clausura de Almaraz y que se centrara en analizar la solicitud de ampliación de la vida de la central cacereña. El Gobierno descarta atender esa petición de las grandes eléctricas y no solicitará al CSN que frene el expediente de cese de actividad, según confirman fuentes gubernamentales.

Sin batalla fiscal

Finalmente, las compañías eléctricas han cedido y presentaron la solicitud de ampliación sin incluir la exigencia previa de tener garantías de que se aplicaría una gran rebaja de impuestos a las nucleares. Las eléctricas intentan allanar un futuro ‘sí’ del Ministerio para la Transición Ecológica aparcando la batalla por la fiscalidad para poder cumplir con las “líneas rojas” que había planteado el Gobierno de Pedro Sánchez para estudiar una cambio en el calendario de cierres de las nucleares, que ahora contempla clausuras escalonadas empezando por Almaraz en 2027 y hasta el apagón nuclear total en 2035.

Las compañías aspiran a obtener el plácet del Gobierno antes de marzo de 2026, una fecha que consideran límite para les dé tiempo a asegurar los suministros (combustible nuclear, singularmente), la homologación de todo el personal y ejecutar procesos para garantizar la seguridad de las instalaciones antes de que expire la licencia del primer reactor, en noviembre de 2027.