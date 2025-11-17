El Gobierno monitoriza los precios este Black Friday para evitar falsas rebajas y avanza sanciones

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está monitorizando y vigilando los precios durante la inminente campaña de descuento y promociones del 'Black Friday' para detectar rebajas falsas y fraudulentas y sancionar a los infractores.

En concreto, Consumo está llevando ya a cabo una monitorización masiva de precios y productos para detectar descuentos fraudulentos, entendiendo como tal el que los operadores suban el precio de los productos antes del 'Black Friday' para luego rebajarlo a su precio original.

"La ley se va a cumplir por grandes o poderosas que sean las empresas implicadas. Ganar dinero con patrones oscuros se ha acabado, quien lo haga pagará por ello. Vamos a emplear todo el peso de la Ley para proteger los derechos de los consumidores, que no van a estar indefensos", ha advertido el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en rueda de prensa.

De esta forma, la investigación se centrará en los operadores de comercio electrónico con especial atención en los productos relacionados con textil, juguetes, tecnología y pequeños electrodomésticos. Este año, además de las falsas rebajas, Consumo amplía el catálogo de prácticas comerciales desleales a las de 'patrones oscuros' que serán también monitorizadas y sancionadas por las autoridades de Consumo.

"En esta campaña hay miles de productos vigilados en el comercio electrónico para evitar que haya grandes corporaciones que se lucren. Vamos a investigar este año otros mecanismos engañosos, los denominados 'patrones oscuros', como los precios personalizados o prácticas de venta bajo presión", ha avanzado.

Es decir, se pondrá el foco en los precios por goteo, técnica en la que la parte del coste total del producto se oculta al inicio del proceso de compra, apareciendo cargos obligatorios como tasas o gastos de gestión; o la de venta bajo presión, entre las que destacan los relojes de cuenta atrás irreal.

También se vigilarán los precios dinámicos, que se pueden modificar durante el proceso de compra, o los personalizados basados en datos personales, así como comparaciones de precios engañosas, aquellas en las que el comercio compara el precio promocional con otro que no ha sido utilizado de forma habitual en el mercado y distorsiona la imagen real de ese producto.

Sanciones graees

Bustinduy ha señalado que esta nueva campaña de monitorización continúa con las labores de inspección de su Departamenteo y que concluyeron este verano con siete expedientes sancionadores a operadores de comercio 'online' por modificar los precios de forma engañosa en esta jornada de descuentos con multas de hasta 350.000 euros.

El titular de Consumo ha señalado que ya se está vigilando los precios y que las sanciones, que tienen la categoría de graves, pueden representar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito conseguido, hasta un máximo de 100.000 euros.

"Queremos enviar un mensaje a los operadores del mercado, el tiempo de la impunidad se ha acabado y quien incurra en estas prácticas lo va a pagar", ha advertido Bustinduy.