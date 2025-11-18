Dia apuesta por Aragón donde cuenta con cerca de 100 tiendas y un servicio online que llega al 63% de la población

Supermercados Dia consolida su posición en Aragón, donde cuenta con cerca de 100 tiendas distribuidas por todo el territorio, confirmando así la apuesta del grupo por la comunidad. La compañía defiende un modelo de proximidad, gracias a la red de establecimientos, que contribuye a la creación de más de 1.500 empleos entre tiendas, oficinas y almacenes en la región.

En 2025, se han inaugurado ya seis nuevos establecimientos, dentro del plan de crecimiento anual, y la empresa ya tiene en marcha su hoja de ruta para continuar expandiéndose. "Aragón es un territorio clave para nosotros. Queremos seguir creciendo aquí con tiendas próximas, accesibles y conectadas con cada barrio y cada municipio. Se trata de un compromiso que va más allá de las cifras", asegura Pedro Ruiz Valle, director regional de Dia en Aragón.

Pedro Ruiz Valle, director regional de Día en Aragón / DIA

La capilaridad de la compañía también se refleja en la expansión de su canal online. Actualmente, da cobertura al 63% del territorio, llegando a más de 800.000 personas. Este año la compañía tiene previsto ampliar el servicio a nuevas localidades y alcanzar una cobertura de un millón de habitantes. Una mejora tecnológica que permite a los consumidores realizar la compra desde casa y recibir su pedido con rapidez, y que llega, cada vez, a más hogares.

Un modelo de franquicias para emprender

Actualmente, 63 de los locales Dia en Aragón operan bajo el modelo de franquicia, una fórmula que impulsa el emprendimiento local y contribuye al desarrollo económico de la zona. A nivel estatal, estas tiendas representan el 65% de los establecimientos de la marca que hay por todo el país, es decir, más de 1.500 tiendas, lo que genera cerca de 11.000 puestos de trabajo. En toda España, Dia cuenta con más de 1.000 franquiciados, y uno de cada tres es multifranquiciado, por lo que lidera varias tiendas.

Además, la diversidad y el compromiso social también forman parte del modelo aragonés. La plantilla de Dia en la región cuenta con colaboradores de 32 nacionalidades, un 69% de mujeres y un importante compromiso con la integración laboral, apostando por la incorporación de colectivos vulnerables mediante la colaboración con fundaciones y entidades locales.

Clientes de Dia con su cesta de la compra / Dia

La importancia de la elección

El compromiso de Dia con la calidad, el ahorro y la libertad de elección del cliente se refleja en su amplia variedad de productos de fabricante y de marca propia. La compañía trabaja para que el cliente sea quien decida qué incluir en su cesta de la compra, según sus preferencias, necesidades y presupuesto.

El consumo de productos Dia puede llegar a suponer un ahorro de hasta el 25% en el gasto anual en alimentación y productos básicos de un hogar español. Por ejemplo, si una familia realiza una compra anual de 1.000 euros, su gasto podría reducirse a unos 700 euros, manteniendo la calidad y variedad de producto.

Cesta de la compra en uno de los establecimientos Dia / Alex Nunes

El gran aliado del ahorro

El grupo pretende consolidarse como la tienda de barrio y online de referencia para realizar una compra completa de productos de calidad a un precio asequible. Este compromiso con el ahorro se demuestra con iniciativas como Club Dia, una aplicación que agrupa todas las ventajas de ser socio, con beneficios canjeables en tienda, cupones personalizados, promociones exclusivas en la app, ofertas, el monedero digital y juegos semanales con premios asegurados.

Actualmente, Club Dia cuenta con cerca de seis millones de clientes asociados, lo que se refleja en el uso de cupones de los últimos tres años, que ha incrementado en casi un 20%. Asimismo, la empresa cuenta con un programa de alianzas con varias empresas líderes como Endesa, Mapfre, Securitas Direct, Avis, Legálitas o Parques Reunidos, lo que permite a los clientes de Club Dia ahorrar hasta 900 euros en sus compras anuales.

En 2025, Dia ha invertido 175 millones de euros en promociones, un 17% más que en 2024. Además, ha puesto en marcha varias promociones, como una serie de descuentos semanales en más de 200 productos, dirigidos especialmente a los socios de Club Dia, o la nueva campaña 'Ruleta de la Suerte' en la App Dia, que combina diversión y digitalización y garantiza a los clientes premios en forma de descuentos exclusivos, cupones y productos de regalo para canjear tanto en tienda física como a través de sus canales de compra online.