Enagás dice que el hidroducto BarMar comenzará a funcionar en 2032

El hidroducto que conectará Barcelona y Marsella por mar, el conocido como BarMar, empezará a funcionar en el año 2032, según ha avanzado este martes el operador del sistema gasista español y promotor del proyecto, Enagás. También se prevé para esa fecha, 2032, la puesta en funcionamiento del proyecto CelZa que unirá Portugal (Celorico da Beira) con España (Zamora).

En el anuncio del proyecto H2Med, que incluye los dos corredores, en otoño de 2022, se había previsto que el tubo submarino que unirá España y Francia comenzaría su actividad en el año 2030 y llegaría a su "plena capacidad" en 2032, pero ya a principios de este año el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, matizó que el BarMar empezaría a operar "a principios de la década de 2030".

"Este calendario refinado no solo tiene en cuenta los aspectos técnicos del proyecto BarMar, sino la sincronización, como pieza esencial para el desarrollo del corredor H2med, de los países participantes que están avanzando en sus propias redes nacionales de hidrógeno, incluyendo la obtención de los correspondientes permisos y autorizaciones", afirma Enagás en un comunicado.

Ruta por la costa

No solo la fecha ha cambiado respecto al proyecto inicial, sino también la ruta. Y si en un principio el BarMar se diseñó como una tubería de unos 450 kilómetros de longitud entre Barcelona y Marsella que se prolongaría a 2.600 metros de profundidad en el Mar Mediterráneo, hace un año se desveló que España y Francia valoraban una “ruta marítima alternativa” por la costa.

Y, aunque a día de hoy Enagás y su socio francés no descarta ninguno de los dos trazados, es la ruta que va más cerca de la costa la que ofrece mejores garantías. De hecho, el operador del sistema gasista español acaba de realizar una "primera" evaluación en profundidad de ese itinerario, realizada por expertos en campañas prospección geofísica en los veranos de 2024 y 2025, y ha concluido que es "técnicamente viable".

"Estos estudios no han hallado limitaciones físicas importantes a lo largo de las rutas, y todos los cruces de infraestructura identificados se consideran viables. Además, las condiciones del lecho marino y del terreno no presentan desafíos críticos", afirma el operador del sistema gasista español.

Apoyo europeo

El proyecto H2Med, que incluye las dos interconexiones, con Francia y Portugal, obtuvo en 2024 el estatus de Proyecto de Interés Común (PCI) de la Comisión Europea, lo que le otorga un estatus prioritario para solicitar fondos, realizar una planificación y concesión de permisos acelerada, obtener mejores condiciones regulatorias, menores costes administrativos y le da mayor visibilidad para los inversores.

Además, en 2025 se ha producido una "aceleración decisiva en el desarrollo del proyecto H2med", según el operador gasista. Entre los hitos de año destaca la firma de acuerdos para recibir fondos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructura y Medio Ambiente (CINEA); la creación del consorcio BarMar para desarrollar la interconexión entre Barcelona y Marsella; y el "apoyo político reforzado" de todos los Estados miembros que participan en el desarrollo de H2med y de la Comisión Europea.

El operador gasista español también subraya el enorme respaldo del mercado mostrado con la incorporación de nuevos socios a la Alianza H2med con un total de 49 miembros de toda la cadena de valor del hidrógeno.