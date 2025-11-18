José Elías desvela las ganancias por cada supermercado de La Sirena: "Invierto 300.000 euros"

José Elías es uno de los grandes empresarios y emprendedores de España. Cada vez son más las personas que deciden seguir fielmente los consejos del catalán. El presidente de Audax Renovables ha conseguido forjar su propio imperio empresarial desde la nada. El catalán de 49 años pasó de arruinarse con 30 años a ser una de las personas más ricas gracias a una red de empresas exitosas.

Uno de los grandes proyectos de Elías es la cadena de supermercados La Sirena. El multimillonario ha vuelto a acudir a sus perfiles de redes sociales para detallar lo que le cuesta abrir una franquicia. Esta vez ha usado su cuenta de X para detallar el coste de los salarios, el beneficio de cada establecimiento y cómo se gestionan las bajas de sus trabajadores.

Invierto cerca de 300.000 euros

"Si tú tuvieras 300.000 euros ahorrados, ¿los invertirías en un negocio que gana 30.000 euros al año? Montar un supermercado La Sirena cuesta 300.000 euros. Y solo me deja 30.000 euros de beneficio al año", comienza analizando el empresario sobre lo que cuesta montar una tienda de La Sirena. Elías entiende que cuando le hace esta pregunta a la gente diga que no: "Con esos 300.000 euros podrías comprarte un piso, dormir tranquilo y no tener a nadie a tu cargo".

El multimillonario desglosa algunos de los gastos a los que debe hacer frente cuando decide invertir en la apertura de un negocio como este. "Invierto 300.000 €. Contrato a cuatro personas. Sé que una de cada diez tiendas acabará cerrando. Y que, de media, el 7 % de los empleados estará de baja (y seguiré pagando sus sueldos). Cuando lo explicas así, muchos entienden el riesgo", comenta.

El empresario continúa interpretando los números: "Hasta que multiplican los números: 30.000 € x 300 supermercados = 9 millones de euros. Entonces te sueltan: ¿Para qué necesitas ganar tanto dinero? Pues para poder asumir 300 inversiones de 300.000 €, gestionar 1.200 personas y resolver 300 problemas distintos cada día".

José Elías cierra su publicación en X con una reflexión. "Por eso, cuando alguien dice que los empresarios ganamos demasiado dinero, yo pienso lo mismo de siempre: no tienen ni idea de lo que cuesta mantener todo esto en pie", desvela.