El Ibex 35 amanece plano a la espera de los resultados de Nvidia

El Ibex 35 ha comenzado la jornada bursátil de este miércoles prácticamente como cerró la pasada, en 15.830,3 puntos, registrando un alza del 0,04%. Por tanto, el selectivo español se mantiene, al igual que sus homólogos europeos, a la espera del gran evento económico de la jornada: los resultados de Nvidia, la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, con 4,41 billones de euros, que se conocerán alrededor de las 22:00 horas.

La compañía dirigida por Jensen Huang es el protagonista de la revolución de la IA, y un buen desempeño económico en los últimos meses podría reavivar el entusiasmo en el mercado, mientras que la decepción de los inversores, unida al descreimiento del potencial a futuro de la IA, podría resultar en caídas más pronunciadas.

En los últimos días, los selectivos estadounidenses, especialmente aquellos en los que las tecnológicas tienen el papel protagonista, como el Nasdaq o el S&P 500, han registrado pérdidas a causa del escepticismo de los inversores sobre las empresas de IA. Sumado al cierre gubernamental de EE.UU., que ha durado 43 días y ha resultado en la falta de datos estructurales de empleo o de inflación, han creado una especie de calma tensa en los mercados que hoy podría empezar a resolverse, al alza o a la baja.

Tiempo muerto en la senda decreciente

El parqué madrileño acumula ya cuatro jornadas consecutivas cerrando a la baja, tras los máximos históricos de 16.615,80 puntos registrados al cierre de la sesión del miércoles. Desde entonces, la corrección sufrida por el Ibex ha sido del 4,74%, aunque ello no ha impactado de forma significativa en su desempeño desde principios de año, que se sitúa alrededor del 36% de revalorización.

Volviendo al panorama nacional, las mayores subidas en los primeros compases de la jornada se las apuntaban Repsol, con un 1,10%, y BBVA, con un 0,74%, justo tras la previsión del banco de inversión Jefferies de que la entidad vizcaína ejecute una recompra "extraordinaria" de acciones de 6.000 millones de euros con los resultados del ejercicio 2025.

Por su parte, las energéticas se llevaban la peor parte entre los valores con mayor recesión, destacando la caída del 2,50% de Endesa y el 2,04% de Solaria, tras el rally alcista experimentado en los últimos días por el grupo de renovables tras la presentación de resultados "históricos".

Reacción mixta en Europa

En cuanto a los principales mercados europeos, la tónica general era mixta. Fráncfort, al igual que el Ibex, amanecía plano, con un 0,01%, mientras que Milán, París y Londres comenzaban el día con alzas del 0,34%, un 0,11% y un 0,03%, respectivamente.

Atendiendo a las cotizaciones de las materias primas, el precio del barril de crudo Brent, de referencia en los mercados europeos, se dejaba un 0,6%, amaneciendo en 64,5 dólares. Lo mismo perdía el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para EE.UU., en esta caso hasta los 60,31 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1581 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,201%.