El Sabadell deja abierta la posibilidad de lanzar un ajuste de plantilla en 2026 o 2027

El Sabadell ha construido su plan estratégico 2025-2027, que presentó el pasado julio en la recta final de la fallida oferta de compra (opa) del BBVA, sobre la base de un crecimiento anual de gastos del 3% que no incluye ajustes extraordinarios de plantilla. Sin embargo, su consejero delegado, César González-Bueno, ha dejado abierta este jueves por primera vez la posibilidad de emprender uno de esos procesos. "No creo que esté fuera de cuestión en ese periodo. El 3% es sin ninguna gran reestructuración. No creo que podamos decir que en el transcurso de tres años no vamos a revisar esa estructura", ha sostenido.

En una conferencia financiera de JP Morgan, el banquero ha contestado así a una pregunta sobre si el banco podría utilizar su exceso de capital para lanzar un plan de prejubilaciones o un expediente de regulación de empleo durante el plazo de vigencia de su plan estratégico. Pese a no descartarlo, ha querido dejar claro que no hay nada previsto y que no está contemplado en la previsión de costes de dicha estrategia hasta 2027. "Está hecha sin tener eso en consideración, porque no hay una decisión al respecto, y por tanto sería pronto para hacerlo", ha explicado.

De haber algún ajuste extraordinario, por tanto, no parece que vaya a aprobarse en lo que resta de año, con lo que de producirse tendría que ser en los dos siguientes ejercicios. El 3% de crecimiento anual de costes que por ahora prevé el Sabadell incluye un crecimiento en torno a ese tanto por ciento de los gastos laborales, algo por debajo de los gastos generales y algo por encima de los gastos tecnológicos. Unas diferencias que González-Bueno ha explicado por la digitalización del negocio bancario: "Todo es un poco más de tecnología y un poco menos de personas".

Fusiones lógicas e improbables

El ejecutivo, asimismo, ha insistido en la idea de que una fusión entre cualquiera de los bancos medianos españoles (todos menos Santander, BBVA y CaixaBank) tendría "mucho sentido", porque tienen "muy pocos solapamientos" territoriales y de negocio, con lo que su unión no generaría "problemas de competencia", al tiempo que permitiría obtener sinergias de costes e ingresos. Pese a ello, ha reiterado que no se van a producir en el "futuro previsible". Las entidades potencialmente implicadas "no quieren hacerlas" porque están en una buena situación y sus cuentas de resultados no les presionan a ello: generan capital y son rentables.

González-Bueno alentó la pasada primavera, en plena opa, la idea de que su banco podría protagonizar una fusión alternativa, pero en los meses posteriores la ha enfriado, después de que no llegaran a buen puerto unos contactos preliminares con Abanca y Unicaja. No se trata de una cuestión de precio, ha argumentado este jueves, sino de que "no hay apetito" en el sector. Y tampoco se trata de usar el exceso de capital "de forma inapropiada" o de intentar una absorción de manera no acordada, como la que pretendió el BBVA con su opa. "No sé por qué, pero no estamos de humor para una adquisición hostil", ha ironizado.

El consejero delegado, además, ha apuntado que, desde que acabó la opa, está manteniendo más encuentros con inversores de largo plazo, que se habían alejado del banco debido a la incertidumbre sobre el desenlace de la operación. También ha restado importancia a que su entidad tenga un objetivo de rentabilidad a medio plazo (16%) inferior al de otros bancos españoles (en torno al 20%). Por un lado, porque el 16% es un nivel "razonable", con lo que tiene margen de mejora. Y por otro, ha argumentado, porque con esa rentabilidad el Sabadell tiene una mayor capacidad de generar y repartir capital que otros bancos que tienen una rentabilidad mayor (un argumento que utilizó habitualmente durante la opa en referencia al BBVA).