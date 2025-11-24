La Seguridad Social regala años de cotización a quienes hayan trabajado menos de 25 años para que la cuantía de la pensión no se ve perjudicada

La Seguridad Social ha anunciado que quienes hayan trabajado menos de 25 años podrán sumar años de cotización gratis para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada, en los casos en los que no se haya podido completar una carrera laboral continua.

A esto se le conoce como integración de lagunas de cotización y lo que hace es cubrir los meses en los que no existió la obligación de cotizar dentro del periódo de cálculo de la pensión. Se trata de una medida incluida en la Ley General de la Seguridad Social, concretamente en el artículo 209.1.b. Hay que tener en cuenta que esta medida es para proteger la cuantía de la pensión, no para sumar años para alcanzar el mínimo exigido para jubilarse.

La cuantía de la pensión se calcula sumando las bases de cotización de los últimos 25 años y dividiendo el resultado entre 350. Las bases de los dos años más cercanos a la jubilación se toman por su valor nominal, mientras que el resto se actualizan según la inflación para conocer su valor real. Por eso, si dejaste de trabajar en algún momento durante esos 25 años, se puede reducir la base reguladora media, con lo que la cuantía de la pensión se verá afectada.

Qué trabajadores tienen derecho

No todos los trabajadores tienen derecho a esta integración de lagunas. Los autónomos, por ejemplo, está excluidos. Aunque hay una excepción, la ley contempla la integración de las lagunas de cotización durante los seis meses posteriores al cese de actividad.

Tampoco pueden los trabajadores del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena; y los empleados del hogar, durante el periodo transitorio hasta 2023, en el cálculo de sus pensiones de incapacidad permanente y jubilación.

Las lagunas de cotización: qué son

Las lagunas de cotización son los periodos de la vida laboral en los que una persona no cotiza a la Seguridad Social, lo que afecta al cálculo de la pensión de jubilación. Pueden ser:

Periodos sin cotizar a la Seguridad Social.

Pueden deberse a desempleo sin prestación, excedencias voluntarias o periodos de Incapacidad Temporal (IT).

Afectan el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación o incapacidad permanente.

Para mitigar este efecto, la Seguridad Social "integra" estas lagunas con cotizaciones ficticias: las primeras 48 mensualidades se suelen cubrir con el 100% de la base mínima, y las siguientes con el 50%.

Se están aplicando reformas para mejorar esta integración, especialmente para las mujeres, con un mayor periodo de integración al 100%, con el objetivo de mitigar la brecha de género en las pensiones.