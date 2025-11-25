Sigue en directo la primera jornada del Foro España 360

El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que dará voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Los presidentes autonómicos Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.

Economía y empresa, protagonistas del primer bloque del Foro España 360 Joan Cañete, director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica, dará comienzo Foro España 360 con una breve introducción bajo el nombre ‘La Economía, la empresa, la educación y la formación en el Estudio de Tendencias Economía’. En este primer bloque del foro, que transcurrirá aproximadamente desde las 09.15 hasta las 11.10 horas, economía y empresa serán las protagonistas.

Cuatro expresidentes autonómicos, también presentes en el foro El Foro España 360 será inaugurado por Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y clausurado por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Además, tendrá como broche una mesa redonda sobre el Presente y futuro del diálogo entre comunidades autónomas en la que participarán los expresidentes autonómicos José Montilla (Cataluña), Luisa Fernanda Rudi (Aragón), Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Uxue Barkos (Navarra).

Cinco presidentes autonómicos y una veintena de consejeros, principales protagonistas Los presidentes autonómicos Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) participarán a lo largo de los tres días del evento. Además, la cita también contará con la presencia de una veintena de consejeros autonómicos en representación de diferentes territorios: Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Región de Murcia, Andalucía, Extremadura, Región de Murcia y Castilla y León.

Tres días de diálogos sobre los temas que más preocupan El Foro España 360, celebrado en el hotel Palace de Madrid, se alargará durante los próximos tres días en horario matinal. A partir de las seis temáticas que más interesan y preocupan a los españoles según el Estudio de Tendencias Informativas elaborado por Prensa Ibérica y la consultora LLYC, se organizan una serie de diálogos y mesas redondas que harán posible una conversación fructífera sobre economía y empresas; salud y bienestar; medioambiente y sostenibilidad; educación y formación; empleo, y vivienda.