Prensa Ibérica ha inaugurado este martes en Madrid el foro España 360, un encuentro entre comunidades autónomas que, durante tres días, dará voz a presidentes autonómicos y consejeros, además de empresarios y expertos, con el objetivo de abordar los grandes desafíos que afronta el país en su diversidad territorial.
En su discurso de bienvenida, Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, ha recordado que el proceso iniciado hace 50 años, tras la muerte de Franco y la restauración de la monarquía, “introdujo a España en una transición política cuyo éxito consistió en abrazar el diálogo, el consenso y la reconciliación”.
Economía y educación son dos de esos temas y sobre ellos ha pivotado en gran medida la primera jornada de España 360. En diálogo con el director de El Periódico de España, Armando Huerta, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha atendido primero a las exigencias de la actualidad. "Si no hay presupuesto por segundo año, lo lógico es ir a elecciones en Aragón", ha apuntado en relación con un posible adelanto de las urnas en su comunidad en un momento en que necesita el apoyo de Vox a las cuentas.
En la primera mesa redonda, titulada ‘Las comunidades autónomas, ante el desafío de crecer, competir y atraer inversión’, han participado Javier Martínez Suárez, director general de Política Económica e Interior del Gobierno de Aragón, Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, y Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en Castilla y León.
Guillermo Santamaría Galdón, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, y Eva Giménez, secretaria general de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, han protagonizado la segunda mesa del Foro: ‘Estrategias autonómicas de innovación y talento: ecosistema emprendedor, oportunidades y colaboración público-privada'.
Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar del Estado y director de la Cátedra de Políticas Educativas en la UCJC, por su parte, ha charlado sobre los retos de la educación.
La tercera mesa, 'Excelencia e igualdad: pilares para una educación de futuro', ha contado con la participación de Emilio Viciana, consejero de Educación y Ciencia de la Comunidad de Madrid, Eva Ledo Cabaleiro, consejera de Educación del Principado de Asturias, María del Carmen Castillo Mena, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Agustín Francisco Sigüenza Molina, director general de Educación de la Junta de Castilla y León.
Y por último, la jornada la han cerrado Miquel Carceller, profesor y jefe de estudios del Instituto El Joncar de Barcelona y profesor de Historia del Arte y del Máster Oficial de Egiptología en la Universidad Autónoma de Barcelona, María Dotor, periodista especializada en crianza, educación y bienestar digital, e Inés Temes, directora de Innovación Social y Empleabilidad de Fundación Telefónica, que han charlado de sobre la educación en la era de la inteligencia artificial.
Jorge Azcón: "Si no hay presupuesto por segundo año, lo lógico es ir a elecciones en Aragón"
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que "lo lógico es ir a elecciones anticipadas" si no consigue aprobar un presupuesto para la comunidad autónoma "por segundo año consecutivo". El líder del PP en Aragón ha asegurado, no obstante, que "no quiere apretar el botón del adelanto electoral", pero ha defendido que será "coherente" y lo hará de no obtener los apoyos para aprobar las cuentas de 2026. Igual que se lo reclaman al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a él no le quedaría otro camino que el del anticipo electoral si encadena dos prórrogas presupuestarias.
Así lo ha manifestado el presidente aragonés en el Foro 360 organizado por Prensa Ibérica, en el diálogo que ha inaugurado las jornadas en las que diversos presidentes y consejeros autonómicos van a analizar la actualidad y los problemas que preocupan a los españoles. El director de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Armando Huerta, ha entrevistado al presidente aragonés, con asuntos como las inversiones pendientes, la financiación autonómica, la política fiscal o las relaciones entre el PP y el PSOE como los dos grandes partidos de gobierno.
Diálogos y ponencias
Mesas redondas
Textos: Víctor Rodríguez y Cristina Andrade (El Periódico de España); Olga Pereda, Jaime Mejías y Sara Ledo (El Periódico); Xuan Fernández (La Nueva España); Laura Carnicera (El Periódico de Aragón)
Fotos y vídeos: José Luis Roca, Alba Vigaray y PI Studio.
Redes Sociales: Patricia Morales.
Coordinación: Nekane Chamorro, Jorge Fauró y Marian Navarcorena.
Dirección: Gemma Robles.