Paro laboral
Iryo cifra en un 15% el seguimiento de la huelga de personal de oficinas y mantenimiento
Se han cancelado 14 trenes, pero todo el pasaje ha sido recolocado en otros convoyes
EFE
La empresa ferroviaria Iryo cifra en un 15 % el seguimiento de la huelga del personal de oficinas y mantenimiento convocada por el sindicato CGT, que por el momento no ha facilitado datos de seguimiento.
La huelga, para la que los servicios mínimos se situaban en el 73 %, ha obligado a la compañía a cancelar 14 trenes, pero todo el pasaje ha sido recolocado en otros convoyes, según fuentes de Iryo consultadas por EFE.
El sindicato CGT convocó la huelga para el personal de mantenimiento y oficinas de Iryo durante los días 25, 26 y 27 de noviembre y 5, 6, 7 y 8 de diciembre en protesta por la falta de avances para firmar un convenio colectivo, aunque el paro no afectará a los maquinistas.
Iryo destaca que mantiene su "total disponibilidad" para reanudar cuanto antes la mesa de negociación, abierta desde junio de 2024.
- El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente
- Ángel Torres: 'Ni le hemos comunicado el pago al Zaragoza de la opción por Liso ni está ya decidido
- La doble alegría y el gesto de Andrada. 'Pedí disculpas a los jugadores del Eibar por el tiempo que perdí
- Esta será la finca de Zaragoza donde se reintroducirá el lince ibérico en Aragón
- Tres víctimas en 10 minutos a manos de un grupo de menores: las claves de la última agresión en San José
- El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
- Así era la segunda estación del AVE de Zaragoza en Plaza diseñada en 2009: tres fases de construcción y un ahorro de 8 minutos
- Madre e hijo se aventuran y cogen el traspaso de la panadería Dulces Tentaciones en un barrio de Zaragoza: 'Tenemos muchas más cosicas que pan