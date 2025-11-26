Empresas
Marta Álvarez deja la presidencia de El Corte Inglés y la relevará su hermana, Cristina Álvarez
El cambio llega apenas un mes después del cese del director general nombrado un año antes, Gastón Bottazzini
Es momento de abrir una nueva etapa en la presidencia de El Corte Inglés. Así lo ha trasladado a los accionistas, en una carta, quien hasta ahora ocupaba el cargo, y así lo ha validado, este mismo miércoles, por unanimidad el consejo de administración de estos grandes almacenes. Marta Álvarez deja la presidencia de El Corte Inglés. La deja, en cualquier caso, en manos de su hermana, Cristina Álvarez, que pasará a ocupar el cargo el próximo 15 de enero, cuando se prevé que se efectúe el relevo.
El cambio trasciende apenas un mes después de saberse que esta alta ejecutiva y su equipo habían decidido cesar al consejero delegado de la compañía, Gastón Bottazzini, aterrizado en ella ni un año antes. El nuevo director general es Santiago Bau, un histórico de la casa y un perfil, cuentan fuentes de la compañía, de corte mucho más financiero que su antecesor.
"Con un nuevo equipo directivo preparado para lograr los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2025-2030, considero, y así se lo he propuesto al Consejo, que llega el momento de abrir una nueva etapa en la presidencia con mi hermana Cristina al frente", sostiene Marta Álvarez en esta carta que dirige a los accionistas.
Álvarez, que ha ostentado este cargo algo más de seis años, no se aparta del todo de la gestión del grupo: seguirá como miembro del Consejo y de su Comisión de Seguimiento, así como al frente de la dirección estratégica de Marcas Propias, de Moda y de hogar.
Durante la sesión en que se ha aprobado este relevo, la futura presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez, ha agradecido el "magnífico trabajo" realizado por su hermana durante los últimos seis años y ha asegurado que desempeñará sus funciones "con humildad, defendiendo siempre los intereses de los accionistas, de los empleados y de los clientes de esta gran empresa".
Suscríbete para seguir leyendo
- Ángel Torres: 'Ni le hemos comunicado el pago al Zaragoza de la opción por Liso ni está ya decidido
- Varios menores propinan una paliza a un hombre en Zaragoza tras reprocharles que vandalizaran bicis
- La Romareda comienza a parecerse a un estadio: finalizan las excavaciones y ya emergen la tribuna Este y el Gol Norte
- Epidemia de gripe en Aragón: vuelve la mascarilla obligatoria a todos los centros sanitarios
- Inquietud por el futuro de Teka en Zaragoza: despidos, recortes y una producción a la baja
- La fórmula del resurgimiento de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y las piezas de ajedrez de Alex Ferguson
- ¿Qué está pasando en San José con las peleas y agresiones violentas?
- Alumnos del IES Grande Covián persiguen al docente condenado por maltrato a la salida de clase: “No lo veo como a un profesor normal, sino como a un abusador”