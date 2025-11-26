La OCDE recomienda reformar el IVA, ampliar el cálculo de la pensión y mejorar la lucha contra la corrupción

La economía española ha mostrado un "crecimiento resiliente y constante en los últimos años, superando a sus homólogos europeos", pero la "consolidación fiscal y las reformas estructurales son fundamentales" para que ese crecimiento sea sostenible a medio plazo. Así lo recoge la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe bienal sobre España, publicado este miércoles y que su secretario general, Mathias Cormann, ha presentado en Madrid en compañía del ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El organismo internacional ha aprovechado para corregir al alza sus previsiones de crecimiento para el país de hace solo una semanas. Su estimación sobre la expansión del PIB pasa del 2,6% al 2,9% para este año y del 2% al 2,2% para el siguiente, mientras que la de 2027 la ha fijado en el 1,8%. Sus proyecciones, así, están ahora más alineadas con las del consenso de los organismos públicos y privados, que vienen elevándolas en las últimas semanas.

Pero al mismo tiempo, la organización de países desarrollados ha destacado que España afronta retos relevantes: "La convergencia de los ingresos con los países más avanzados sigue siendo limitada. El rápido envejecimiento de la población, el aumento de las tasas de empleo, que siguen siendo bajas, el bajo crecimiento de la productividad; y la transición climática exigen estrategias a medio plazo para apoyar el crecimiento y reforzar la sostenibilidad fiscal".

Menú de reformas

Como es habitual, el informe incluye una larga lista de recomendaciones de política económica. El menú incluye la armonización de los tipos del IVA y la reducción de las exenciones de ese tributo, la equiparación de los impuestos especiales sobre el gasóleo y la gasolina, y el refuerzo de los impuestos sobre la energía y los vehículos, junto con la reducción de la presión fiscal para las familias con bajos ingresos.

En cuanto a las pensiones, la OCDE desaconseja seguir aumentando las cotizaciones a la Seguridad Social para no perjudicar el empleo. En cambio, propone establecer mecanismos que tengan en cuenta el aumento de la esperanza de vida y la ampliación del período de referencia para el cálculo de la pensión, así como realizar un "seguimiento regular, dinámico y prospectivo de las presiones sobre el gasto".

En materia laboral, propone mejorar las políticas activas, reforzar las oficinas regionales de empleo y la calidad del sistema de formación. Asimismo, destaca que las bajas laborales de larga duración han crecido con fuerza, por lo que aconseja aumentar la dotación de personal sanitario y reforzar la supervisión para reducir el absentismo. Y también apuesta por reforzar los incentivos que animen a los trabajadores de más edad a permanecer en el mercado laboral, ya que "el diseño de las ayudas por desempleo no contributivas para los trabajadores mayores de 52 años sigue desincentivando el trabajo".

Respecto a la inmigración, la OCDE propone armonizar mejor las políticas y ajustar las cualificaciones de los migrantes a las necesidades laborales, simplificando los trámites para obtener el visado de trabajo antes de la llegada, aumentando los acuerdos laborales bilaterales y agilizando el reconocimiento de títulos. "Es necesario realizar esfuerzos para ampliar el apoyo a la integración temprana en materia de formación lingüística, asistencia en la búsqueda de empleo y orientación profesional, así como garantizar la integración temprana y satisfactoria de los jóvenes de segunda generación", añade.

Respecto a la vivienda, el informe recomienda acelerar los procedimientos para desarrollar el suelo urbanizable, ampliar la inversión en vivienda social más allá de lo que previsto actualmente, y reducir los impuestos a las compraventas. También advierte de que la "percepción de corrupción sigue siendo elevada y persisten las deficiencias en la aplicación de la ley", por lo que recomienda "garantizar la adopción y la aplicación efectiva del nuevo plan anticorrupción, incluida la regulación completa de las actividades de presión, los mecanismos de aplicación y la rendición de cuentas clara de los resultados, y reforzar la aplicación del Convenio de la OCDE contra el soborno".

strengthen the enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention.Necesidad de reformas

La OCDE estima que los objetivos deben ser reducir la deuda pública; mejorar la productividad y el crecimiento de tamaño de las pymes; promover que los trabajadores de mayor edad permanezcan en el mercado laboral y la contribución de los trabajadores migrantes; y aumentar la inversión en la red eléctrica, mejorar la eficiencia en el uso del agua y facilitar una mayor descarbonización del transporte.

"Se necesitan reformas estructurales para elevar el PIB per cápita y reforzar la sostenibilidad fiscal. Es fundamental fomentar el uso de herramientas digitales más avanzadas, promover la innovación y seguir reforzando las competencias y la oferta de mano de obra. Las reformas también deben centrarse en ampliar la oferta de viviendas y aplicar políticas climáticas rentables", argumenta el organismo.