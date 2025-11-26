Vicent Marí, consell de Ibiza: "El turismo se gestiona, no se cuestiona"

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha advertido en el foro España 360 de que “Ibiza no quiere morir de éxito” y ha defendido la necesidad de imponer límites al turismo para garantizar la convivencia. Marí ha recordado que la isla, con 150.000 habitantes, recibe 3,5 millones de visitantes al año, una presión que, trasladada a España, equivaldría a más de 800 millones de turistas. "El turismo se gestiona, no se cuestiona", ha subrayado.

Marí ha repasado los hitos que han llevado a la situación actual: la modernización de la planta hotelera, la irrupción de las aerolíneas ‘low cost’ y de las plataformas de alquiler vacacional y, por último, la reacción de la sociedad civil y de las administraciones frente a los efectos del turismo descontrolado.

Entre las medidas aplicadas ha destacado la lucha contra la oferta ilegal de alojamiento, que ha permitido retirar miles de plazas de comercialización, y el límite a la entrada de vehículos en temporada alta. También ha reclamado soluciones al acceso a la vivienda para los trabajadores y defendió que “el turismo se gestiona” y que Ibiza quiere seguir siendo un destino líder pero sostenible. Marí ha animado a otros territorios a aprender de la experiencia de la isla y planificar para evitar presión turística irreversible.