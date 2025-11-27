El mercado del lujo se estanca en medio de un cambio de paradigma

A pesar de la incertidumbre económica y política, el mercado del lujo global ha sabido resistir, aunque no ha logrado crecer. Arroja un gasto de 1,44 billones de euros en 2025, en niveles similares a los del año pasado, tal y como se desprende de un informe elaborado por Bain & Company para Altagamma.

Según advirtió el Círculo Fortuny ya en 2023, la industria del lujo atraviesa cambios estructurales significativos. Esto se debe a que los consumidores eligen cada vez más "experiencias" de lujo, antes que bienes personales, anteponiendo la "indulgencia experiencial" a la ostentación como nuevos símbolos de estatus. El lujo ha dejado de ser, según Altagamma, una cuestión de posesión, sino que en la actualidad responde más al hecho de vivir experiencias reservadas a los clientes más exclusivos.

Este "cambio tectónico", como lo denomina el informe, está logrando apuntalar el desempeño del mercado global de alta gama. Los expertos prevén que la industria se mantenga estable este año respecto al ejercicio anterior, con un valor previsto de 358.000 millones de euros frente a 364.000 millones de euros en 2024, lo que representa una caída cercana al 2%. Sin embargo, advierten, a tipo de cambio constante, se mantendría esencialmente plano.

Madurez en el lujo

Estos datos indican "madurez" más que un nuevo impulso tras el repunte post-pandémico de este mercado. Mientras que los compradores de ultra-alto poder adquisitivo siguen sosteniendo la demanda de artículos de alta gama, los consumidores aspiracionales han reducido su gasto, lo que añade presión al lujo tradicional, según el informe.

Por segmentos del lujo, en la industria del automóvil solo los vehículos deportivos de alta gama muestran resiliencia, mientras que los yates y jets continúan protagonizando un crecimiento robusto. El arte se estanca mientras que el mobiliario de diseño se estabiliza. En cuanto a la industria gastronómica, los vinos y espirituosos han caído en el mercado, mientras que la alta cocina, una de las experiencias premium por excelencia, está en auge en Asia, Oriente Medio y los núcleos turísticos, impulsada sobre todo por viajeros jóvenes.

Los jóvenes compran más

En cuanto a la compra de bienes de lujo, a pesar de que se ha contraído respecto a otros periodos, tanto en los bienes más exclusivos como en los medianamente accesibles, sigue representando una cuota considerable del mercado global. Según el informe, los miembros de la Generación Z lideran el segundo segmento del mercado, denominado gama media-baja.

En la demanda por sectores, la joyería lidera actualmente el crecimiento, con entre el 4% y el 6%, impulsada por una demanda resiliente, el atractivo emocional y un aumento de los diseños personalizables. La cosmética, por su parte, se mantiene estable, pero las fragancias siguen siendo la subcategoría más dinámica, ganando terreno la personalización impulsada por la IA.

El segmento de la relojería se caracteriza por una mayor polarización, según el estudio, con buenos resultados para los relojes de alta gama, aunque los aranceles y las presiones de precios impulsan el mercado de reventa.

China vira hacia el lujo local

¿Y qué hay de los mercados? Pues también se observa una considerable variación. Se espera que el gasto en China se contraiga entre un 3% y un 5% este año (a tipos de cambio constantes), más orientado hacia marcas locales más accesibles y categorías impulsadas por la experiencia, mientras que el mercado de Japón se desacelera tras un fuerte 2024 debido a una ralentización del turismo.

Por su parte, Europa se enfrenta a una tendencia a la baja, con una caída prevista de su mercado de lujo de entre el 1% y el 3% en 2025, en medio de una desaceleración de los flujos turísticos impactados por un euro fuerte y las tensiones geopolíticas. Se prevé que América se mantenga relativamente firme (con un crecimiento de entre el 0% y el 2%), impulsada por la renovada demanda interna en EE.UU. y la expansión del lujo en México y Brasil.

En contraste, Oriente Medio destaca como el "actor más brillante" del lujo, con un crecimiento previsto de entre el 4% y el 6%, impulsado por un turismo de largo recorrido robusto en Dubái y Abu Dabi, y una demanda sostenida en Arabia Saudí.