Buenas noticias para los jubilados: así subirán las pensiones en 2026

Las personas jubiladas están a pocos días de conocer cuánto se van a revalorizar exactamente sus pensiones el próximo año. Será el viernes 12 de diciembre cuando se publique el dato confirmado del IPC del mes de noviembre, que determinará cuánto subirá lo que cobrará este sector de la sociedad en 2026.

Hay que recordar que, desde la reforma de 2021, la subida de las pensiones va vinculada al IPC medio entre diciembre -del 2024 en este caso- y noviembre. El mes de octubre se cerró con una inflación del 3'1%, por lo que, para cerrar el cálculo, solo restará el IPC del undécimo mes del año.

De esta manera, a falta de conocer el último de los datos, el IPC medio se ha situado en el 2'64%, así que será en torno a ese porcentaje en el que se concretará la subida del sueldo de los jubilados.

Tres tipos de pensiones mínimas

Si este fuera el dato definitivo, la pensión contributiva mínima subiría 323,18 euros, al año hasta los 12.564,78 euros anuales en el caso de los mayores de 65 años sin cónyuge a cargo; los 11.926,77 euros anuales (+306'77 euros) con cónyuge no a cargo; y 16.203,16 euros (+416'76) con cónyuge a cargo.

Estas cifras, como ya se ha dicho, son meramente orientativas a falta de conocer la inflación de noviembre, que permitirá conocer al céntimo los nuevos importe. Sin embargo, las pensiones definitivas también podrían ser diferentes en el caso de que el Gobierno central así lo decidiera.

Y es que la subida empatando con el IPC del año interior es el mínimo, pero el Ejecutivo tiene la potestad de aprobar por decreto una subida. Así lo decidió el pasado año, cuando estableció la subida de las pensiones mínimas un 6%.