Cancelaciones y retrasos en vuelos de varias aerolíneas por un fallo en un modelo de Airbus

Compañías aéreas como la estadounidense American Airlines, Air India, la húngara Xizz Air o Air New Zeland han advertido de retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus servicios a raíz del aviso de Airbus en relación a un problema en los aviones de la familia A320 que actualmente están en servicio.

Tras conocerse el problema, la Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA, en inglés), exigió este sábado a las aerolíneas reemplazar o modificar antes de mañana el software en el que se han detectado problemas.

La FAA dijo hoy en su perfil de X que ha emitido una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia (EAD) para determinados aviones Airbus A319 y A320/321. "El EAD exige reemplazar o modificar el software que controla los alerones de profundidad del avión" y entra en vigor "de inmediato", aclaró el regulador. Según la directiva, los operadores deben sustituir el software antes de que los aviones vuelvan a volar a las 00:01 del domingo 30 de noviembre, y además se prohíbe instalarlo en cualquier aeronave.

Airbus avisó este viernes a las aerolíneas que vuelan con el A320 de la necesidad de actualizar su software en parte de esa flota, tras detectar un incidente en un programa de control de vuelo provocado por una exposición a los rayos solares.

En Estados Unidos, American Airlines ha calculado que alrededor de 340 de sus aviones se han visto afectados por el anuncio, con lo que ha previsto "algunos retrasos operativos", si bien la compañía prevé que la mayor parte de las actualizaciones requeridas para el correcto funcionamiento de sus dispositivos se completen este sábado.

Desde la también estadounidense Delta Airlines han garantizado que cumplirán con las directrices dictadas de seguridad pautadas desde Airbus y se han mostrado optimistas al afirmar que esperan que "cualquier impacto operativo resultante sea limitado".

JetBlue y United Airlines son otras de las empresas del sector que se han visto afectadas en el país, que celebra este fin de semana la festividad de Acción de Gracias, fecha para la que la Administración Federal de Aviación estadounidense auguró la semana pasada el mayor índice de actividad de los últimos 15 años, según declaraciones recogidas por CNN.

En Europa, Wizz Air ha advertido a los pasajeros con desplazamientos previstos para este fin de semana de posibles interrupciones como consecuencia de la actualización requerida por Airbus.

Por su parte, la británica EasyJet ha notificado a sus usuarios que "actualmente está trabajando estrechamente con las autoridades de seguridad y Airbus para implementar las medidas que (deben) tomar", y han agregado que "informarán a los clientes directamente sobre cualquier cambio en (su) programa de vuelos este sábado, haciendo todo lo posible para minimizar el impacto".

Asimismo, uno de los principales aeródromos de Londres, el aeropuerto de Gatwick, notificó afectaciones en unos 80 de los trayectos previstos para la jornada del viernes por el mismo motivo. En cambio, otros aeropuertos como el de Heathrow han celebrado que "el mantenimiento requerido en algunos aviones Airbus actualmente no tiene impacto en sus operaciones".

Esta realidad muestra, tal y como ha ilustrado desde la Autoridad de Aviación Civil de Reino Unido Tim Johnson, "como (en el país) no todas las aerolíneas vuelan con Airbus A320 o los aviones afectados, para algunas aerolíneas no habrá ningún impacto en absoluto".

"Para algunos, puede haber algún impacto. Mi consejo es consultar los sitios web y las aplicaciones de las aerolíneas para obtener la información más reciente sobre lo que está sucediendo", ha explicado Johnson a la cadena BBC.

En cualquier caso, una directiva de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) ha determinado que, a partir de este sábado 29 de noviembre, los aviones que se consideren afectados podrán transportar personas una vez hayan sido reparados. Mientras tanto, se les permitirá realizar únicamente vuelos sin pasajeros para llegar a instalaciones de mantenimiento.

Desde el otro lado del globo, la neozelandesa Air New Zealand ha compartido en sus redes sociales que el "problema de software global que afecta a los aviones Airbus A320neo" afectará a la prestación regular de sus servicios.

"Como medida de precaución, todos nuestros aviones A320neo recibirán una actualización de software antes de operar su próximo servicio de pasajeros", ha indicado la aerolínea en su cuenta en X, garantizando que se comunicarán "directamente" con aquellos de sus clientes cuyos vuelos se encuentren entre los afectados.

Del mismo modo, la aerolíneas japonesa All Nippon Airways (ANA), una de las principales compañías aéreas niponas, ha notificado la cancelación de más de 60 vuelos hasta el momento por problemas relacionados con su flota de aviones Airbus A320, señalando que la revisión de cada uno de ellos tardará aproximadamente cuatro horas. Según la agencia de noticias Kyodo, estas cancelaciones han repercutido a un total de alrededor de 9.500 pasajeros.

Iberia no prevé retrasos ni cancelaciones

Por su parte, Iberia ha anunciado que "no prevé que vaya a haber retrasos ni cancelaciones" este sábado en sus vuelos por la actualización de software de parte de la flota A320 requerida por el fabricante Airbus y obligatoria para todas las compañías del mundo que operan con aviones de ese modelo.

Desde la aerolínea española afirman haber trabajado durante "toda la madrugada para realizar los cambios necesarios en los equipos señalados", para que esta situación no afecte a sus clientes.

Iberia añade que se están cumpliendo "estrictamente" el programa diseñado por la compañía para afrontar la situación, de modo que la actualización se está llevado a cabo con éxito en la flota afectada. Por tanto, reiteran que "no se prevé que los clientes de Iberia vayan a sufrir ningún impacto por esta causa ni hoy ni mañana".

La compañía agradece el esfuerzo y el compromiso de todos los que han trabajado sin descanso esta madrugada para garantizar "la seguridad de sus clientes y de sus tripulaciones".

Una mala respuesta a la radiación solar, el origen del problema

Airbus identificó el viernes un problema en la familia de aviones A320neo, actualmente en servicio, y ha instado a los operadores que trabajan con este modelo a tomar medidas preventivas inmediatas al respecto.

El análisis de un incidente reciente en el que se vio involucrado un avión de la familia A320 ha revelado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.

El fabricante europeo ha identificado un número "significativo" de aviones de la familia A320 en servicio que podrían verse afectados y ha colaborado con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores que tomen medidas preventivas inmediatas a través de una transmisión de alerta a los operadores (AOT) con el fin de implementar la protección de 'software' y/o 'hardware' disponible y garantizar la seguridad de la flota.

Así las cosas, Airbus ha señalado que es consciente de que estas recomendaciones van a provocar "trastornos operativos" a los pasajeros y ha pedido disculpas por las molestias causadas, insistiendo en que trabajará con sus colaboradores, "manteniendo la seguridad como prioridad número uno y absoluta".