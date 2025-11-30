El subsuelo extremeño lidera los proyectos estratégicos elegidos por Europa

El aprovechamiento de los minerales ha estado unido a Extremadura desde los primeros pueblos que la ocuparon. Las explotaciones para extraer oro, corindón o estaño en la Lusitania fueron muy dinámicas durante la época romana. Con los siglos, la extracción de los recursos del subsuelo, como oro, plata, plomo, cobre, estaño, hierro, manganeso, wolframio o Uranio, ha gestado una rica historia en Extremadura, una tierra generosa convertida hoy en una potencia en canteras y rocas ornamentales.

El pasado 25 de marzo, la comunidad se colocó de golpe en primera fila de las reservas críticas para el continente. La Comisión Europea presentó la primera lista de 47 proyectos en el marco de la Ley de Materias Primas Estratégicas, es decir, minerales tácticos para reforzar la soberanía europea en un momento geopolítico tan complejo como el actual. El objetivo, hacer una Europa menos dependiente del litio chino, el gas ruso y otros minerales importados de distintas partes del planeta e indispensables para el desarrollo industrial y tecnológico.

Siete proyectos son españoles, y de ellos, Bruselas ha incluido tres de Extremadura: extracción de litio en Cañaveral (Cáceres), de wolframio en Almoharín (Cáceres) y de níquel en Monesterio (Badajoz). Un maná de 500.000 millones en inversiones para tres pueblos que suman 7.000 habitantes.

Aguablanca: un 30% de la capacidad europea de níquel

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, la mina de Aguablanca en Monesterio, que ya estuvo en explotación entre 2003 y 2015, podría aportar hasta un 30% de la capacidad europea de níquel (solo se extrae en Finlandia y Grecia). De ahí que la UE respalde ahora el proyecto de la mercantil Río Narcea Recursos, que prevé su reapertura con 330 empleos directos.

Su puesta en funcionamiento forma parte de un proyecto integral promovido por el grupo Phi4tech, Lithium Iberia y un grupo de inversores individuales, que incluye una fábrica de celdas de baterías en Badajoz, la extracción de litio en la mina de Cañaveral, una fábrica para la transformación del litio y la construcción de una factoría de cátodos. Exigirá una inversión de 100 millones de euros.

Almoharín: La mayor reserva de wolframio del continente

Bajo la denominación de proyecto ‘P6 Metals’, la firma Iberian Resources Spain prevé crear cerca de 500 empleos directos y más de 250 indirectos en el proyecto de extracción y procesado de wolframio y estaño en la mina La Parrilla. Se trata de la reapertura de la mayor reserva de Europa de wolframio (tungsteno), un mineral estratégico por su enorme dureza y su uso en la industria metalúrgica, electrónica y armamentística.

Situada entre Almoharín (Cáceres) y Santa Amalia (Badajoz), despierta un gran interés, hasta tal punto que el primer ministro japonés, el ministro de Economía y grupos empresariales nipones se han reunido con la compañía y con el propiovicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, para estudiar las posibilidades de reducir la dependencia de China, que exporta el 85% del total mundial.

Litio de Cañaveral: 2,5 millones de coches anuales

También se considera estratégico el yacimiento de litio ‘Las Navas’, situado en los términos cacereños de Cañaveral, Holguera y Pedroso de Acim, con capacidad para convertir todo el parque español en eléctrico en 10 años. La compañía Lithium Iberia prevé una inversión de 340 millones de euros dirigida a procesar anualmente 1,2 millones de toneladas de mineral y 30.000 toneladas de hidróxido de litio grado batería, con el fin de dar suministro a 2,5 millones de vehículos eléctricos anuales.

‘Las Navas’ alberga una de las más importantes reservas de litio de la UE. La compañía contempla un periodo de explotación de 30 años cielo abierto y en galería, con una planta de producción de hidróxido de litio (para baterías). Generará 430 empleos directos y 1.200 indirectos.