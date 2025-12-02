ACERCAMIENTO A LOS MÁS JÓVENES
El ministro de Economía se estrena en TikTok: "Lo prometido es deuda"
Carlos Cuerpo abre un canal en la red social con el objetivo de compartir "pequeñas píldoras" sobre la actualidad económica española
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dado un paso inusual para un titular de su cartera: ha abierto su propio canal en la popular red social TikTok.
La iniciativa busca acercar la política económica a un público más joven y digital, utilizando un formato ágil y directo.
El vídeo de presentación, de apenas 20 segundos, arranca con un mensaje directo, tras una breve presentación: "Lo prometido es deuda". De esta forma, Cuerpo cumple con el anuncio que había deslizado previamente a varios jóvenes en una visita a un centro educativo.
El objetivo, tal y como explica el propio ministro, es ir subiendo "pequeñas píldoras de cómo va la economía" en nuestro país. La publicación se ha realizado durante la tarde de hoy y ya acumula las primeras reacciones en la plataforma.
Acercamiento con los más jóvenes
Esta estrategia comunicativa no es nueva en el ámbito político, pero sí en un ministerio tradicionalmente asociado a documentos técnicos y datos macroeconómicos complejos. La intención es clara: simplificar la información y romper barreras con los más jóvenes.
Carlos Cuerpo toma así el testigo de otros líderes y miembros del Gobierno que ya utilizan TikTok para difundir sus mensajes. El reto ahora será mantener un tono profesional y riguroso en un entorno dominado por el entretenimiento.
El éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad del ministro y su equipo para traducir los indicadores como el PIB, la inflación o el empleo en contenidos de valor y fácil consumo. Su presencia busca convertirse en un canal más de transparencia sobre la gestión económica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Confirmado un nuevo vuelo desde Zaragoza para el verano de 2026: billetes a 9 euros
- El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
- Rubén Sellés, técnico del Real Zaragoza: 'Estamos muy lejos de ser un buen equipo, pero somos competitivos
- Alejandra Mastral, jugadora de baloncesto: 'En Estados Unidos me levantaba todos los días a las 6 para hacer pesas
- Alegría, sobre la manifestación del PP contra la corrupción del PSOE: 'Aún no les he visto manifestarse por la sanidad pública
- Los golpes de personalidad de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y los jugadores que se parten la cara por él
- La autopista de peaje que pasará a ser gratuita en noviembre 2026... ¿solo en Aragón?
- El espectáculo de luces navideñas del Parque Grande, de nuevo en el centro de la polémica: 'Cobran entrada pero no pagan ni un euro