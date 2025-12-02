El paro baja en Aragón en 57 personas en noviembre, un 0,12 %, hasta 48.722 desempleados

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en noviembre en Aragón ha bajado respecto al mes anterior en 57 personas, un 0,12 %, lo que sitúa el número total de personas en paro a 48.722.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, respecto a noviembre de 2024 el paro ha descendido en 2.666 personas, un 5,19 %.

El paro ha aumentado respecto a octubre en la provincia de Teruel, en 65 personas y un 1,58 %, mientras que ha bajado en las de Zaragoza, con 117 desempleados y un 0,31 menos %, y en Huesca, con 5 personas menos, un 0,08 %.

De esta forma, el número total de desempleados en la provincia de Zaragoza se ha situado a finales del undécimo mes del año en 38.013, en la de Huesca en 6.538 y en la de Teruel en 4.171.

En comparación con noviembre del año anterior, el paro ha bajado en las tres provincias: en 1.882 personas en Zaragoza (un 4,72 %), en 492 en la de Huesca (7 %) y en 292 en la de Teruel (6,54 %).

30.149 mujeres

De los 48.722 desempleados registrados en las oficinas de empleo en noviembre, 30.149 son mujeres (el 61,87 % del total) y 18.537 hombres (38,04 %).

Por edades, 4.784 parados tienen menos de 25 años (2.503 hombres y 2.281 mujeres) y 43.938 más de esa edad (27.868 mujeres y 16.070 hombres).

El paro ha descendido en el sector servicios en Aragón en 174 personas; en industria, con 26 desempleados menos, y en agricultura, con 7 menos. Ha subido en 143 personas entre el colectivo sin empleo anterior y en construcción, con 7 personas más.

El número total de desempleados se ha situado así en noviembre en 33.741 en servicios, 5.239 en industria, 5.246 entre las personas sin empleo anterior, 2.589 en la construcción y 1.907 en la agricultura.

Extranjeros desempleados

El número de extranjeros desempleados registrados en Aragón en noviembre se ha situado en 10.102 (un 20,73 % del total de parados) tras aumentar en 200 personas respecto al mes anterior (un 2,02 %), mientras que en términos anuales el paro entre este colectivo ha caído en 364 personas, un 3,48 %.

Del total de parados extranjeros, 6.422 proceden de países extracomunitarios y 3.680 de comunitarios.

En Aragón se han firmado en noviembre 34.663 contratos, 10.909 menos que el mes anterior, lo que supone una caída del 23,94 %, y 270 más que en noviembre de 2024, un 0,79 % más.

Del total de contratos suscritos, 12.520 eran indefinidos, el 36,11 %, y temporales 22.143 (63,8 %).

A finales de noviembre, 32.660 personas percibían algún tipo de prestación en Aragón, el 67,03 % del total de desempleados. De ellos, 22.433 recibían prestación contributiva, 10.148 un subsidio y 79 una renta activa de inserción.

El gasto en prestaciones por desempleo en Aragón fue de 48,97 millones de euros, con una cuantía media de la prestación contributiva de 1.028,9 euros al mes.