La primera factura de la peste porcina en Cataluña: 12 millones de euros menos y vetos a la carne española en 40 países

La crisis de la peste porcina africana (PPA) en Cataluña amenaza con afectar a todo el sector del cerdo español en puertas de la campaña de Navidad. Cuatro días después de la aparición del brote y con la confirmación de que el número de jabalís muertos por esta enfermedad va creciendo (ya son nueve), el sector del porcino ha empezado a cuantificar una primera factura por la infección: 12 millones de euros menos de ingresos. La incertidumbre sobre la evolución del brote ha provocado que medio centenar de países estén aplicando ya vetos o restricciones a la entrada de carne de cerdo española, lo que, en consecuencia, hace que se registren las primeras caídas de precios.

La cifra la ha dado el director general de Mercolleida (la lonja de referencia en España), Miquel Bergés, estimando lo que los ganaderos españoles dejarán de ingresar a causa del foco de PPA detectado en varios jabalíes salvajes en el parque de Collserola, en Bellaterra. La aparición del brote provocó el lunes el descenso de 10 céntimos en los precios acordados en Mercolleida, cuando la lonja fijó el mayor descenso desde la llegada el euro. Para encontrar una bajada más fuerte hay que remontarse, en pesetas, a 1997, con epidemia europea entonces de peste porcina clásica (PPC).

Zona delimitada en Collserola por el brote de peste porcina en jabalíes / Zowy Voeten

La sesión del lunes terminó con un descenso de 10 céntimos del cerdo cebado, con lo que la cotización se va a los 1,20 euros. El descenso es también de 10 céntimos para la cerda y de cinco euros para el lechón. Así, el precio (por kilo/vivo) del cerdo selecto es de 1,212 euros, el cerdo de Lleida o normal se sitúa en 1,200 y el cerdo graso, en 1,188. El precio de la cerda es de 0,480 y el del lechón 20 kilos precio base Lleida, de 31 euros. Bergés no descarta que el precio de la carne de cerdo continúe a la baja en la próxima sesión, el jueves, por la presión de la oferta de carne española en el mercado europeo por el cierre de exportaciones a países terceros.

Vetos a lo largo del planeta

Hasta el momento, una veintena de países han decidido vetar la entrada de toda la carne porcina española, mientras que al menos otros 24 han optado por restringir sus exportaciones solo de la zona afectada, es decir, de Barcelona. Según la última actualización del Ministerio de Agricultura, cerca de 150 certificados de exportación han sido bloqueados por países que no admiten la regionalización, es decir, bloquean la entrada de productos procedentes de toda España, y no solo desde la parte afectada, en este caso Cataluña.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), una de las principales organizaciones del sector primario, asegura que el ministerio aún no ha facilitado la lista de todos los mercados que solo han prohibido la compra de porcino de la zona afectada porque este departamento "está cerrando las negociaciones bilaterales abiertas con todos los países, por lo que hasta no haya una confirmación al 100% no se darán más datos".

Efectivos de la UME y agentes rurales se reúnen en la zona declarada en cuarentena por la Peste Porcina Africana en Torreferrussa, antes de iniciar las tareas previstas. / ZOWY VOETEN

Entre los países que han prohibido comprar carne de cerdo español están Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Japón, México, Malasia, Perú, Sri Lanka, Sudáfrica, Tailandia, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

Cataluña, polo porcino de Europa

Pero todas las miradas de las administraciones y del sector están puestas en China, el principal destino del porcino español. Por ahora, el Gobierno ha garantizado que las autoridades chinas están aplicando la regionalización y solo bloquean aquellas partidas procedentes de Barcelona. China veta la entrada, desde toda España, de hemoderivados de porcino y alimento para mascotas de origen porcino; esto se añade a la prohibición de enviar desde cualquier parte del país de tripas de porcino para calibración, hidrolizados proteicos de porcino y aditivos con ingredientes de porcino destinados a alimentación animal.

Con más de ocho millones de animales y cerca de 3.200 millones de euros en exportaciones anuales de carne, que representan el 52% de las ventas internacionales españolas, Catalunya es uno de los grandes polos de la industria porcina en Europa. La producción de carne en Cataluña alcanzó los cerca de dos millones de toneladas en 2023, según el último informe anual del sector publicado por la Generalitat, lo que representa más del 40% de la producción total en España.

Lleida es la provincia que domina el censo porcino catalán, con más de 4,5 millones de animales, el 57% del total, seguida por Barcelona, con cerca de 2 millones (25%); Girona, con 830.000 animales (10%) y Tarragona, con 650.000 animales (8%). En cuanto a exportaciones de carne de cerdo, en cambio, Barcelona domina el panorama catalán con el 51% de las toneladas exportadas, seguida por Girona (45%) y Lleida (4%). Por países, los principales destinos de la carne de cerdo desde Cataluña son China (19%), Italia (18%), Francia (17%) y Japón, seguidos de Polonia (8%), República Checa (7%), Rumanía (6%) y Corea del Sur (5%).