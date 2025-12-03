Buenas noticias para los trabajadores: Bruselas se pone seria con España y pide crear el "despido restaurativo"

Hay un término que no para de salir en portadas, medios de comunicación y tertulias de televisión. El Consejo de la Unión Europea se ha pronunciado con relación al régimen actual de despidos que existe en España, alegando que será necesario modificar las indemnizaciones por despido improcedente. Dentro de este contexto, la UE ha pedido a nuestro país la creación del conocido como "despido restaurativo".

Esto implica revisar las indemnizaciones por despido improcedente vigentes en nuestra normativa. Bruselas pidió a España reformar el sistema de indemnizaciones por despido improcedente al considerar que sale barato despedir en nuestro país. En este sentido, el Gobierno habría accedido a introducir las medidas propuestas por la Unión Europea, comprometiéndose a restaurar el sistema actual de indemnizaciones por despido.

También se ha barajado la posibilidad de implementar otras medidas similares como la jornada laboral de 37,5 horas. Un cambio no desconocido debido a que el pasado mes de septiembre, el Congreso dio luz verde a la Proposición No de Ley (PNL) impulsada por Sumar, relativa a despidos improcedentes. Una iniciativa que fue aprobada en las Cortes tras un error de un diputado del PP en la votación.

Qué es el despido restaurativo

Muchos trabajadores se habrán preguntado en los últimos días el significado del despido restaurativo. La Unión Europea define este concepto como un método para vincular la cuantía de la indemnización a la situación personal del trabajador afectado. Este modelo busca la compensación por un despido no justificado que afecte al daño personal, económico y social sufrido por el trabajador.

Actualmente, en España, la indemnización por despido improcedente se suele calcular siempre de la misma manera: 33 días por año trabajado, con un tope. Con todo ello, en caso de sufrir este tipo de despido, el trabajador puede optar a diferentes cuantías de indemnización, en función de aspectos como edad, sexo, estado civil o lugar de residencia. El modelo restaurativo pretende que la indemnización tenga en cuanta los siguientes factores:

La edad del trabajador

Su capacidad real de recolocación

Su estabilidad económica

Su impacto emocional

La forma en la que se produjo el despido

La dificultad para volver al mercado laboral

Un marco regulador común para Europa

Por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales ya se habría fijado un marco común, para unificar determinados criterios en cuestión de trabajo. Tras esta decisión, la indemnización general por año pasaría de los 45 días anteriormente establecidos, hasta únicamente 33 días.