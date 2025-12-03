España arrebata a Europa la corona de la inversión inmobiliaria pese a la sequía de oferta

El sector inmobiliario español se consolida como el destino más atractivo de Europa para la inversión en 2025, aupado por un crecimiento económico sólido, un flujo migratorio positivo que dispara la demanda y una diversificación de los activos que capta capital nacional e internacional.

Esta es la principal conclusión que se extrae de los primeros diálogos de las Jornadas Inmobiliarias de Prensa Ibérica, un foro que reúne a líderes del sector.

España está experimentando un "momento muy bueno" en el que los datos macro son "muy positivos", tal como señaló Miguel Martínez, presidente de Alantra Banca de Inversión, quien destacó el factor demográfico: "Hay un flujo migratorio que mejoran los datos demográficos".

De hecho, el INE apunta a que la población residente en España superó los 49,3 millones de habitantes a mediados de 2025, impulsada fuertemente por la inmigración.

La batalla de la oferta

Pese a este optimismo, los expertos alertan de un desequilibrio que tensiona el mercado: "Hay una clara situación de alta demanda en la vivienda. La demanda crece y crece, y la oferta no es capaz de satisfacer toda esa demanda", explicó Martínez.

Este aumento de la demanda, sumado a una oferta limitada, aleja el escenario actual de una burbuja, según el experto, y se centra en la gestión del suelo: "Los trámites, la burocracia, todo lo paraliza".

Capital nacionl e internacional

La cifra total de inversión inmobiliaria en España podría rondar los 17.000 millones de euros en 2025, un crecimiento que sitúa al país a la cabeza de Europa.

A pesar de que el mensaje de que "España está de moda" es cierto, Alejandro Campoy, de Savills España, matizó que el 60% del dinero invertido en 2025 es nacional, frente a un 40% internacional, que busca principalmente "seguridad jurídica y certidumbre".

Alejandro Campoy, director general de Savills España / XAVIER AMADO

Además de las tradicionales Madrid y Barcelona (que se mantienen como puerta de entrada), el foco inversor se ha diversificado. "Antes el mercado inmobiliario eran ladrillos y rentas. Ahora, hacemos de todo", afirmó Campoy.

El interés se ha disparado en el segmento 'Living', abarcando residencias de estudiantes y de ancianos, el sector hotelero, y también ha vuelto la inversión en oficinas y centros comerciales.

El sur de Europa atrae al gran capital ante la incertidumbre geopolítica

La visión de un destino de inversión en crecimiento se refuerza con el análisis del gran capital internacional. Cristina García-Peri, socia y directora general de Desarrollo de Negocios y Estrategia de Azora, destacó que la volatilidad y la incertidumbre de gobiernos en América y China están dando "fuerza a Europa", a la que "todo el mundo está mirando más que hace tres años incluso".

Cristina García-Peri, socia y directora general de Desarrollo de Negocios y Estrategia en Azora / XAVIER AMADO

En este contexto, la directiva apuntó directamente al sur, afirmando que Reino Unido, Francia y Alemania llevan tiempo con incertidumbre y recesión, por lo que el capital mira a España. Para el país, el simple hecho de atraer el 2% del dinero japonés, coreano, australiano o canadiense supone una "oportunidad enorme".

Azora aspira a ser la puerta de entrada de este capital, apostando por activos con "carga operativa importante", como la vivienda en alquiler y los hoteles, de los que dijo que "lo mejor todavía está por venir".

No obstante, García-Peri llamó la atención sobre la escasez de vivienda social, un área donde el país está lejos de sus pares europeos: "El porcentaje de vivienda social en España no llega al 5%. En otros países supera el 10%".

En la comparativa europea, España sale reforzada. Martínez destacó que competimos "afortunadamente, contra países que están peor que nosotros", mencionando el crecimiento económico estancado en Alemania y la incertidumbre política en Francia. El principal competidor directo que percibe el inversor es Italia.

En este contexto de precios al alza (el precio de la vivienda podría encarecerse un 7,3% este año, según BBVA Research), Campoy fue tajante sobre la necesidad de colaboración: "Es un absurdo pedir colaboración público-privada cuando los costes no paran de crecer. Es fundamental que al promotor y al constructor le salgan los números", concluyó.