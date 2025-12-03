La UE acuerda romper con todas las compras de gas ruso en otoño de 2027

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han llegado a un acuerdo para romper con todas las importaciones de gas ruso en 2027, comenzando de manera gradual la desconexión del gas natural licuado, que culminará a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y dejando para septiembre de 2027 la eliminación definitiva del resto de importaciones de gas de gaseoducto.

"Es un día histórico", ha celebrado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un punto de prensa sin preguntas a primera hora del miércoles, junto al comisario de Energía, Dan Joergensen, y el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol. El acuerdo alcanzado por los negociadores necesita aún el visto bueno formal del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para ser formalmente adoptado y entrar en vigor.

"Hoy decimos: Nada más y nunca más. Nunca volveremos a la peligrosa dependencia de Rusia, ni a los suministros volátiles, ni la manipulación del mercado, ni al chantaje energético y exposición económica", ha destacado el comisario, quien ha puesto de relieve que Europa pasa a "un nuevo futuro de seguridad energética", basado en energías "limpias, propias y asequibles".

Joergensen también ha explicado que el acuerdo se aplicará de forma "cuidadosa, gradual y coordinada", de modo que seis meses después de la entrada en vigor del pacto quedarán prohibidos todos los nuevos contratos tanto de corto como de largo plazo. A partir de entonces, se aplicará progresivamente el veto permanente también a los contratos ya en vigor.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, por su parte, ha aplaudido a través de un comunicado que se haya llegado a un acuerdo. "Esta decisión ataca el corazón de la maquinaria de financiación de la guerra de Rusia y refuerza la seguridad energética de largo plazo de Europa. Así es como salvaguardamos el futuro energético de Europa, así es como se ve el verdadero apoyo a Ucrania", ha remachado.

Así, el primer paso afectará a los contratos a corto firmados antes del 17 de junio de 2025 que pasarán a estar prohibidos a partir del 25 de abril de 2026 si son de GNL y del 17 de junio de 2026 si son de gaseoducto.

En el caso de los contratos a largo plazo para las importaciones de GNL celebrados antes del 17 de junio de 2025, la prohibición se aplicará a partir del 1 de enero de 2027, en línea con el decimonoveno paquete de sanciones. La ruptura concluirá a más tardar el 30 de septiembre de 2027 con el fin de las importaciones de gas por gaseoducto.

Con todo, el acuerdo prevé salvaguardas para los países que tengan dificultades para llenar los niveles de almacenamiento requeridos, ya que estos podrán retrasar la prohibición de gas por gaseoducto hasta noviembre de 2027.

El acuerdo incluye también disposiciones contra la elusión que se sumarán a la vigilancia y control que ya se lleva a cabo en aduanas; así como medidas para una mayor transparencia, seguimiento y trazabilidad del gas ruso en los mercados de la UE.

Junto al fin de las compras europeas de gas ruso, el acuerdo prevé también la eliminación progresiva de las importaciones de petróleo procedente de Rusia aunque sin plazos claros por el momento --aunque sólo Hungría y Eslovaquia siguen dependiendo del crudo ruso--. En este contexto, los Estados miembro tendrán que presentar planes nacionales de diversificación con medidas claras para sus suministros nacionales de gas y petróleo a más tardar el 1 de marzo de 2026.

También deberán notificar a la Comisión en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del reglamento si tienen contratos de suministro de gas rusos o prohibiciones legales nacionales en vigor. La Comisión llevará a cabo una evaluación de los planes y formulará recomendaciones, cuando proceda, a más tardar tres meses después de la recepción de los planes.