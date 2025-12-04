El Govern sostiene que "la mayoría" de los 50 jabalíes muertos en Collserola son negativos en peste porcina

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmado este jueves que "la gran mayoría" de los 50 jabalíes hallados muertos en la zona de Collserola (Barcelona) donde se han registrado los primeros nueve casos de peste porcina africana (PPA) son negativos en la enfermedad. En una entrevista en 'La 2 Cat' , ha señalado que los 50 jabalíes pueden haber muerto por "distintas circunstancias" como atropellos, otras enfermedades o que hayan sido sacrificados y ha expresado, en sus palabras, que seguramente se sabrá de más jabalíes muertos positivos en PPA esta semana.

Defiende que la PPA ha entrado por factor humano: "Casi seguro, lo sabremos en los próximos días, que no ha entrado vía un contagio de jabalí, sino que esto ha sido factor humano vía AP-7 o vía una vía de comunicación", ha dicho. Ha asegurado que un posible brote de PPA ya se había advertido que podía entrar en España porque, según él, en los países del este de Europa la enfermedad "es endémica y por tanto está descontrolada".

Ha hecho un llamamiento a la calma y ha explicado que pedirá a las principales exportadoras de cerdo que minimicen el impacto en el empleo y el sector para, a su juicio, no generar un efecto contagio: "Necesitamos que las empresas aguanten este período transitorio", ha dicho.

Illa, en México

Preguntado por si el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no debería haber vuelto de su viaje institucional a México en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara ante el brote de PPA, ha defendido que "lo más importante" es tener un Govern que gobierna y que tome decisiones. "El presidente es una persona que le gusta estar informada al día y liderar estas situaciones", ha dicho.

Sobre la propuesta de la UE de limitar la actividad pesquera en el Mediterráneo a 9,6 días de pesca de media por buque para 2026, ha afirmado que es "un insulto a la inteligencia" y una falta de respeto a los países del Mediterráneo, además de un incumplimiento de la palabra del Comisario de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comisión Europea (CE), Costas Kadis. Ha expresado que la semana que viene se decide si se tira adelante con la medida y que espera que esta no prospere: "Seguimos con esta dinámica de laminar, reducir y prácticamente eliminar la pesca de arrastre".